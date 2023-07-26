Депутат объяснил, почему продажу пива нужно вернуть на стадионы Депутат Госдумы Свищев поддержал идею продажи пива на футбольных стадионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил NEWS.ru, что он поддерживает возобновление продажи пива на футбольных стадионах в России. В качестве основных причин этой инициативы он назвал экономические.

Я как автор этого законопроекта поддерживаю возвращение пива на стадионы. Ситуация такова, что госфинансирование падает в силу экономических и политических событий. Здесь бизнес должен протянуть руку помощи, нужно искать новые источники финансирования спорта. Продажа пива, конечно, не закроет эти вопросы, но может снять нагрузку на государство, — сказал Свищев.

Он добавил, что пиво продается на стадионах во всем мире. На чемпионате мира в России не было зафиксировано ни одного происшествия, связанного с алкоголем.

Коллеги из Минздрава сказали, что продажа алкоголя на стадионах повлечет за собой алкоголизацию общества. Я с этим категорически не согласен. В театрах продают не просто пиво, а крепкий алкоголь. То же самое происходит на концертных площадках. Никакого отношения к алкоголизму это не имеет. Более того, все стадионы, где планируется продажа пива, оборудованы системами идентификации личности, — подчеркнул Свищев.

25 июля Государственная дума на пленарном заседании приняла проект постановления с рекомендациями правительству. В документе, в частности, было рекомендовано ускорить внесение в законодательство поправок о снятии запрета на продажу пива на стадионах.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью NEWS.ru назвал любой алкоголь ядом и не поддержал идею продавать пиво нат стадионах во время футбольных матчей.