Остался без работы: за что венгры уволили Черчесова, куда он теперь пойдет Российский специалист потерпел неудачу в Лиге чемпионов

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Станислав Черчесов

Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов в первом раунде. Чемпион Венгрии проиграл «Клаксвику» с Фарерских островов в ответном матче со счетом 0:3. По итогам квалификации российский специалист был отправлен в отставку. Теперь уже бывший клуб Черчесова продолжит выступление в квалификации Лиги конференций. Каких успехов добился российский тренер с командой из Будапешта и где продолжится его карьера — в материале NEWS.ru.

Как Черчесова увольняли из «Ференцвароша»

Сразу после игры российский тренер признал свою ошибку, но в отставку подавать отказался. «Если команда показывает такую игру, то ответ должен держать главный тренер. Это моя вина. Ситуация непростая, у нас много новых игроков. У нас не было баланса в игре. Могу злиться только на себя. Похожие чувства были год назад после игры с „Карабахом“, но потом мы сумели дойти до 1/8 финала Лиги Европы. Я не сдался тогда и не сдамся сейчас. Подам ли я в отставку? Почему я должен это сделать?» — цитирует Черчесова sportal.blikk.hu.

Президент клуба извинился за игру команды Черчесова

Пресс-служба «Ференцвароша» сообщила, что президент команды Габор Кубатов после поражения от клуба с Фарерских островов провел разговор с главным тренером, в котором сообщил ему об увольнении.

«Мне очень стыдно. Сегодняшний матч был недостоин „Ференцвароша“. Последствия будут в ближайшее время. Я благодарю болельщиков за все», — приводит слова Кубатова Origo Sport.

Что выигрывал Черчесов в Венгрии

Несмотря на последнюю неудачу в квалификации Лиги чемпионов, выступления на внутренней арене у Черчесова были успешными. Он два года подряд приводил клуб к чемпионству, а в 2022-м добился победы в Кубке Венгрии, который «Ференцварош» не выигрывал с 2017-го.

Каких успехов Черчесов добился в еврокубках

Прошлым летом Черчесову удалось пройти две стадии квалификации Лиги чемпионов, но не удалось выйти в групповой этап — случилось поражение от «Карабаха». Тогда никто публично не высказывался о возможной отставке, а осенью россиянину удалось проявить себя в Лиге Европы.

В группе с «Монако», «Трабзонспором», «Црвеной Звездой» коллектив Черчесова стал первым. В 1/8 финала «Ференцварош» проиграл «Байеру» (0:2, 0:2), но никто не винил россиянина за это поражение — венгерский клуб не заходил так далеко в еврокубках 47 лет. Сам Черчесов о своем успехе тогда выразился так:

«Хотелось бы дальше развиваться именно с „Ференцварошем“. 47 лет клуб не выходил в 1/8 еврокубков, мы это сделали. Но этого недостаточно, планируем только расти», — говорил тренер в интервью «СЭ».

Как Черчесова увольняли из сборной России

Станислав Черчесов не в первый раз отказывается добровольно уходить в отставку. Так было и после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020, когда команда не смогла выйти из группы. 59-летний специалист тогда назвал себя «госслужащим» и заявил, что занимается «непростым делом».

«Мы занимаемся непростым и государственным делом. Тренер сборной — госдолжность, на которой нужно служить. Работа признана неудовлетворительной? Я бы возразил, потому что в моем понимании работа и результат — разные вещи. Работа была выполнена», — говорил Черчесов на пресс-конференции.

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press Станислав Черчесов (справа) разговаривает со своей командой

Каких успехов Черчесов добился как тренер

Станислав Черчесов получил известность будучи голкипером — долгое время он защищал цвета московского «Спартака» и сборной России. После завершения карьеры окончил тренерские курсы, получил международную лицензию и отправился работать в австрийский клуб «Куфштайн» (с января по ноябрь 2004 года). В ноябре 2004 года возглавил «Тироль» и за два года работы привел команду к чемпионству Австрии. Затем, в 2007 году, он вернулся в «Спартак» в качестве главного тренера и занял с красно-белыми второе место в Российской премьер-лиге.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Станислав Черчесов

В 2011-м Черчесова пригласили в Грозный, с «Тереком» он занял седьмое место — лучший показатель в истории клуба на тот период. Затем сохранил место в высшем дивизионе с «Амкаром» в 2013-м, а в 2014-м возглавил «Динамо» и вывел клуб в Лигу Европы.

Тогда ему поступило предложение из Польши. В конце 2015 года Черчесов возглавил варшавскую «Легию» и в первый же год работы стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка Польши.

В августе 2016-го тренер возглавил сборную России. Вместе с Черчесовым национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018, уступив сборной Хорватии по пенальти. Покинуть сборную пришлось после провала на чемпионате Европы — 2020, который проходил летом 2021 года. Тогда Россия встретилась в группе с Бельгией, Финляндией и Данией, но обыграть сумела только Финляндию — со счетом 1:0 (гол забил Алексей Миранчук). Бельгия обыграла российскую сборную со счетом 3:0, а Дания — 4:1.

Где Черчесов может продолжить карьеру

По мнению бывшего вратаря сборной СССР и ветерана московского «Спартака» Анзора Кавазашвили, увольнение из «Ференцвароша» не перечеркивает предыдущие достижения Черчесова. Российского тренера может пригласить иностранный клуб, входящий в лидирующую группу в своем чемпионате.

«Черчесов уже настолько опытный тренер европейского класса. Я уверен, что его пригласит другая ведущая европейская команда. Может быть, это не будет клуб, претендующий на чемпионство, но входящий в лидирующую группу. Классных тренеров большой дефицит. Я думаю, что Черчесов зарекомендовал себя как отличный тренер и его будет ждать какое-либо приглашение», — считает Кавазашвили.

Другой российский тренер, Валерий Непомнящий, наоборот, считает, что 59-летнему Черчесову будет интересно попробовать свои силы с клубом Российской премьер-лиги.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Станислав Черчесов

«Успехи у Черчесова никто не отнимет, но у меня пока нет ответа на вопрос о его будущем. Думаю, он сам и его поклонники будут ждать осечек в РПЛ. У нас обычно к десятому туру происходят тренерские отставки. Черчесов — специалист, который много чего завоевал и знает наши проблемы в футболе. Он долго без работы не останется. Но все зависит от него. Я думаю, ему интересно поработать в РПЛ», — сказал Непомнящий NEWS.ru.

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