Михаил Потапов

Акинфеев рассказал, как отбил решающий пенальти с Испанией на ЧМ-2018 Акинфеев рассказазл, как отбил решающий пенальти с Испанией на ЧМ-2018

4 августа 2022 в 12:49

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России