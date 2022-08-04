Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал, как отразил решающий пенальти в матче с Испанией на ЧМ-2018. Тогда голкипер взял удар Иаго Аспаса, что принесло подопечным Станислава Черчесова победу и выход в четвертьфинал.
Там был клубок случайностей. Когда мы с тренером вратарей Гинтарасом Стауче изучали перед игрой, как бьют испанцы, подметили, что Аспас всё время бил в одну сторону. Я туда и прыгнул, а он ударил по центру. Если посмотреть из-за ворот, он попал чуть ближе к моей ноге. Случайность? Случайность. Нога осталась, всё, мы прошли дальше, — приводит слова Акинфеева официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Голкипер добавил, что бывают такие пенальти, когда он заранее знает, что ничего не может сделать, а бывает — что он точне уверен, что гола не будет.
В 1/8 финала ЧМ-2018 Россия обыграла Испанию в серии пенальти, а основное время матча завершилось со счетом 1:1. В четвертьфинале россияне проиграли сборной Хорватии — также в серии пенальти.