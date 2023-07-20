Валерий Непомнящий: «Черчесову было бы интересно вернуться в Россию» Экс-главный тренер сборной Камеруна оценил перспективы уволенного из «Ференцвароша» Станислава Черчесова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станислав Черчесов

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий в интервью NEWS.ru поделился мнением о будущем месте работы Станислава Черчесова. С точки зрения экс-наставника сборной Камеруна, Черчесову было бы интересно вернуться в Российскую Премьер-лигу.

«Успехи у Черчесова никто не отнимет, но у меня пока нет ответа на вопрос о его будущем. Думаю, он сам и его поклонники будут ждать осечек в РПЛ. У нас обычно к десятому туру происходят тренерские отставки. Черчесов — специалист, который много чего завоевал и знает наши проблемы в футболе. Он долго без работы не останется. Но все зависит от него. Я думаю, ему интересно поработать в РПЛ», — сказал Непомнящий.

Ранее бывшего тренера сборной России Черчесова уволили с поста главного тренера венгерского футбольного клуба «Ференцварош». Поводом для отставки российского специалиста стало поражение со счетом 0:3 от фарерской команды «КИ Клаксвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. За время его работы венгерский клуб два раза стал чемпионом страны и впервые за 47 лет вышел в плей-офф Еврокубка.