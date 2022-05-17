Черчесов пошутил над журналистом, назвав себя «сердечным» тренером

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов / Фото Franz Waelischmiller / SVEN SIMO/Global Look Press

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сострил в разговоре с журналистом, назвавшим его жёстким тренером. Бывший наставник сборной России по футболу заявил, что на самом деле он является очень душевным человеком.

Отметим, что представитель СМИ руководствовался словами защитника «Ференцвароша» Эндре Ботки, который заявил, что «Черчесов — жёсткий тренер, не дающий футболистам слабину». В ответ наставник венгерского клуба акцентировал внимание на созвучность слов hard (жесткий) и heart (сердечный).

«Харт» можно перевести как сердце. Смотря, кто что услышал. Может, они говорили «сердечный», а ты услышал «жесткий», — сказал Черчесов.

По итогам нынешнего сезона Черчесов стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны в составе «Ференцвароша». Также он был признан лучшим тренером. Это второй золотой дубль в карьере российского специалиста, в 2016 году в Польше он также выиграл чемпионат страны и Кубок.