Слуцкий включил на тренировке клипы Бузовой, чтобы позлить Тарасова

https://static.news.ru/photo/60926d94-24e5-11eb-a8df-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: fcrk/vk.com

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на недавней тренировке включал своим игрокам клипы Ольги Бузовой. Выяснилось, что наставник сделал это, чтобы позлить полузащитника клуба из столицы Татарстана Дмитрия Тарасова. Об этом сам спортсмен рассказал журналистам.

Тарасов и Бузова были женаты четыре года. Пара развелась в 2016-м. Несмотря на то что с момента разрыва прошло уже немало времени, а сам футболист в третий раз счастливо женат, ему по-прежнему припоминают отношения и скандальное расставание с артисткой.

Так, например, клипами Бузовой Тарасова на тренировке решил позлить тренер «Рубина».

Последний раз я был в тренажёрном зале, смотрел телевизор — а там идут клипы Ольги Бузовой. Я говорю: «Что это? Кто так сделал?». Выяснилось, что так меня злит Леонид Викторович, — приводит слова хавбека портал StarHit.

Тарасов при этом подчеркнул, что с тренером у него нормальные рабочие отношения.

Как ранее передавал NEWS.ru, зрители обвинили в непрофессионализме 26-летнюю Анастасию Костенко, модель и супругу российского футболиста Дмитрия Тарасова, после дебюта на казанском телевидении.

Костенко в феврале родила вторую дочь, однако не стала засиживаться в декрете.