Российскую модель Костенко затравили за работу на телевидении

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Зрители обвинили в непрофессионализме 26-летнюю Анастасию Костенко, модель и супругу российского футболиста Дмитрия Тарасова, после дебюта на казанском телевидении.

Анастасия Костенко в феврале родила вторую дочь, однако не стала засиживаться в декрете. Модель ведёт личный блог и размещает в нём рекламу. А 6 сентября состоялся её дебют на телевидении — девушка стала ведущей передачи о хоккее «Ак Барс Шоу» на казанском телевидении. Правда, дебют был испорчен потоком зрительского негатива.

Хотите понизить себе рейтинг? Столько красивых девушек и жён у хоккеистов. А тут третья жена футболиста и далеко не самого лучшего, — написал в Instagram один из зрителей.

Некоторые назвали Костенко неинтересной ведущей с «ужасной речью, которая двух слов связать не может».

Модель не стала отвечать на негатив, сосредоточившись на положительных эмоциях. Она посвятила пост благодарности всем тем, кто поддерживал её и вдохновлял.

Как писал NEWS.ru, Анастасия Костенко переехала вместе с детьми в Казань, чтобы находиться рядом со своим супругом Дмитрием Тарасовым, который сейчас играет за ФК «Рубин». По словам девушки, они с мужем хотят, чтобы их дочери видели родителей каждый день вместе. Благодаря этому у детей сформируется понятие о счастливой семье.