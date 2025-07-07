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07 июля 2025 в 15:50

«Аль-Хиляль» хочет избавиться от Малкома

Asharq Al‑Awsat: экс-игрок «Зенита» Малком может покинуть «Аль-Хиляль»

Малком Малком Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Pres

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» намерен расторгнуть контракт с бывшим игроком «Зенита», бразильским нападающим Малкомом, сообщает издание Asharq Al‑Awsat. По его данным, ни сам футболист, ни руководство клуба не желают продолжать работу вместе.

Al-Hilal близок к расторжению контракта с бразильцем Малкомом. Источники сообщили, что обе стороны (клуб и игрок) не желают продолжать контрактные отношения, — говорится в материале.

Также отмечается, что клуб может также расстаться с бразильцами Ренаном Лоди и Кайо Сезаром, а также сербом Александром Митровичем. Соответствующие изменения в составе команды, по информации издания, просит внести возглавивший команду в начале июня итальянец Симоне Индзаги.

Ранее сообщалось, что французский форвард Килиан Мбаппе вошел в историю мадридского «Реала», став первым игроком клуба, забившим в семи различных турнирах за один сезон. Рекорд был установлен в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира против «Боруссии», где Мбаппе отличился забитым мячом.

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