«Аль-Хиляль» хочет избавиться от Малкома

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» намерен расторгнуть контракт с бывшим игроком «Зенита», бразильским нападающим Малкомом, сообщает издание Asharq Al‑Awsat. По его данным, ни сам футболист, ни руководство клуба не желают продолжать работу вместе.

Al-Hilal близок к расторжению контракта с бразильцем Малкомом. Источники сообщили, что обе стороны (клуб и игрок) не желают продолжать контрактные отношения, — говорится в материале.

Также отмечается, что клуб может также расстаться с бразильцами Ренаном Лоди и Кайо Сезаром, а также сербом Александром Митровичем. Соответствующие изменения в составе команды, по информации издания, просит внести возглавивший команду в начале июня итальянец Симоне Индзаги.

Ранее сообщалось, что французский форвард Килиан Мбаппе вошел в историю мадридского «Реала», став первым игроком клуба, забившим в семи различных турнирах за один сезон. Рекорд был установлен в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира против «Боруссии», где Мбаппе отличился забитым мячом.