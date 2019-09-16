https://static.news.ru/photo/c0301f8a-d888-11e9-aa25-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября. Суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По законодательству это [освобождение] происходит в первой половине дня, — сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.

Кокорин и Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Как ранее писал News.ru, заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал решение суда об УДО Кокорина и Мамаева.