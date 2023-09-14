«Наши футболисты мало кому нужны»: экс-игрок сборной России ответил Карпину Динияр Билялетдинов: Карпин хочет, чтобы игроки уезжали, но на них нет спроса

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Динияр Билялетдинов

Европейские клубы не проявляют интерес к российским футболистам, заявил корреспонденту NEWS.ru экс-полузащитник английского «Эвертона» и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов. По его словам, у россиян сейчас почти нет шансов сменить российский клуб на европейский.

Сейчас возможности уехать нет. Может быть, игрокам, которые вызываются в сборную... Если сравнивать с другими сезонами, сейчас, у нас не такой большой поток интересантов. Наши игроки мало кому нужны за пределами России, — сказал Билялетдинов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал российским игрокам переходить в европейские команды, а не оставаться в РПЛ. Билялетдинов объяснил это личным «подходом» специалиста.

Также экс-игрок сборной России отреагировал на критику наставника национальной команды со стороны депутата Романа Терюшкова. Тот заявил, что Карпин разваливает сборную России и совершает «вражеские действия».

По поводу депутатских высказываний... Я не думаю, что все понимают, о чем он говорит, — заявил Билялетдинов.

12 сентября сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара — 1:1. Перед этим резервный состав сборной провел два матча с олимпийской командой Египта, одну встречу свел вничью 1:1, другую проиграл — 1:2.