Ветеран «Зенита» оценил уход Малкома из команды Экс-футболист «Зенита» Кобелев назвал уход Малкома из команды потерей для всего чемпионата России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Зенита» Малком

Уход нападающего «Зенита» Малкома из команды является потерей не только для клуба, но и для Российской премьер-лиги в целом, заявил в беседе с «Газетой.Ru» бывший игрок петербургского клуба Андрей Кобелев. Он назвал Малкома лучшим игроком чемпионата России прошлого года

Малком, с моей точки зрения, был лучшим игроком чемпионата в прошлом году. И уход такого креативного футболиста, который делает результат, конечно, скажется и на уровне чемпионата, и на игре «Зенита». Поэтому если «Зенит» не сможет подписать какого-то креативного нападающего или крайнего хавбека, то ему сложнее будет играть и участвовать в «золотой» гонке, — высказал мнение Кобелев.

В понедельник, 24 июля, председатель правления питерского клуба Александр Медведев подтвердил, что подписано трансферное соглашение о переходе форварда команды Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма сделки составит €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24.

Малком стал игроком «Зенита» в 2019 году, он пришел в клуб из «Барселоны». В составе сине-бело-голубых он провел 109 матчей во всех турнирах, забив 42 мяча. С его участием команда одержала по четыре победы в чемпионате и Суперкубке России, а также завоевала Кубок страны.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес перешел из ЦСКА в «Зенит». Однако пока неизвестно, как он адаптируется в новой команде, выиграют ли сине-бело-голубые шестой титул подряд и сможет ли кто-то составить питерцам конкуренцию.