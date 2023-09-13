«Смотреть было уныло»: Колосков оценил игру сборной России с Катаром Вячеслав Колосков: смотреть на игру сборной России с Катаром было уныло

Фото: Wang Qiang/XinHua/Global Look Press

Сборная России по футболу провела неудачную игру против Катара, не смогла отработать новые взаимодействия и чем-то удивить соперника, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он признался, что смотреть этот матч «было уныло». По мнению Колоскова, российские футболисты «погуляли по полю», за исключением последних 15 минут.

На мой взгляд, лучше совсем не играть, чем так играть. Нет никакого смыслах в таких матчах. Задача товарищеской, контрольной игры — отработать какие-то новые игровые действия, чем-то удивить соперника, менять тактику по ходу матча, решать тактические задачи. А что вчерашняя игра показала? Да ничего. Ходили, погуляли по полю, за исключением последних 15 минут, — сказал Колосков.

В то же время почетный президент РФС не считает данный результат позорным, ведь матч закончился вничью, а не крупной победой Катара.

О позоре речи быть не может. Речь идет о том, что не достигнута главная задача — что-то наиграть, найти тактическую изюминку. Смотреть на все это было уныло, — резюмировал Колосков.

12 сентября основной состав сборной России по футболу провел товарищеский матч с Катаром. Команды встретились в Аль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». Игра закончилась ничьей 1:1. Ранее олимпийская сборная РФ (команда из игроков не старше 23 лет) уступила египетским ровесникам со счетом 1:2, а перед этим резервный состав россиян сыграл вничью с резервом Египта — 1:1.