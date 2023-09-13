Ход Карпина не помог: сборная России не смогла победить Египет и Катар Команда Валерия Карпина не одержала ни одной победы в трех товарищеских матчах

Фото: Wang Qiang/XinHua/Global Look Press

12 сентября основной состав сборной России по футболу провел товарищеский матч с Катаром. Команды встретились в Аль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». Игра закончилась ничьей — 1:1. Ранее олимпийская сборная РФ (команда из игроков не старше 23 лет. — NEWS.ru) уступила египетским ровесникам со счетом 1:2, а перед этим резервный состав россиян сыграл вничью с резервом Египта — 1:1. Подробнее о сентябрьском сборе российских футболистов — в материале NEWS.ru.

Карпин вызвал в сборную два состава футболистов

На сентябрьский сбор главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов — в два раза больше, чем обычно приглашается в национальную команду. Он объяснил это необходимостью посмотреть в деле молодежь и резервистов. А также тем, что матчи с Египтом-U23 и Катаром накладываются друг на друга по датам.

«Очевидно, что с олимпийской командой Египта будет играть коллектив, составленный из футболистов 2001 года рождения и младше. А с Катаром — уже без возрастных ограничений. Соответственно, тренерский штаб сборной вызвал на эти три игры две команды. Даже если посмотреть на количество футболистов и вычесть пять вратарей, получится 44 полевых игрока, то есть по 22 на каждую команду», — сказал Карпин после оглашения списка.

В матче против сборной Катара действительно были задействованы сильнейшие российские футболисты. Впервые с ноября 2021-го за Россию сыграли лидер «Монако» Александр Головин, Федор Чалов, на воротах стоял Матвей Сафонов.

Фото: EPA/ТАСС Валерий Карпин

Карпин принял решение не вызывать игрока «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, чтобы он смог адаптироваться в новом клубе, а Далер Кузяев не приехал, так как был удален в последней товарищеской встрече против Ирака.

Как сложился матч основной сборной России с Катаром

Сборная России очень активно начала матч, и уже к 15-й минуте было несколько голевых моментов. В первом тайме Головин, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов пытались открыть счет, но голкипер Катара успешно защищал ворота. Хороший шанс был и у Георгия Джикии, но он из выгодной позиции пробил головой мимо ворот.

Ближе к концу тайма хозяевам удалось перевести игру на чужую половину поля, несколько раз россиян спас Матвей Сафонов. На перерыв команды ушли при равном счете, отличиться никому не удалось. При этом Катар в концовке тайма был ближе к голу. Россияне же прижались к своим воротам и отбивались.

В перерыве Карпин сделал сразу четыре замены, но быстрого эффекта это не дало. Катар продолжил атаковать и на 47-й минуте мог заработать пенальти, но главный арбитр не усмотрел нарушения правил в борьбе Литвинова с Педру Мигелом.

Фото: t.me/teamrussia Катар — Россия

Команде Карпина никак не удавалось организовать у ворот соперника голевой момент, гости в целом играли очень медленно. Хотя и Катар во втором тайме был не так активен, как в концовке первого. У хозяев в дебюте второй половины игры разладилась игра в атаке, они перестали тревожить Сафонова. Несмотря на то, что игра не шла в зачет рейтинга ФИФА, обе команды играли так, как будто результат для них был чрезвычайно важен.

Развязка наступила на 70-й минуте. Сафонов уступил место в воротах Илье Лантратову, и тот тут же пропустил. Ахмед Алаэльдин после фланговой подачи высоко выпрыгнул и отправил мяч в сетку. В концовке игры сборная России устроила штурм, который увенчался успехом. Александр Солдатенков на 90-й минуте после подачи с углового поразил ворота ударом головой. В добавленные минуты россияне попробовали вырвать победу, но времени не хватило.

Россияне за всю историю обыграли Катар один раз

Это случилось 28 лет назад, в 1996 году. Последний матч перед нынешним, в 2016-м, россияне проиграли, а за пять лет до этого сыграли с Катаром вничью. Ближневосточная команда была хозяином завершившегося минувшей зимой чемпионата мира — 2022, но на турнире Катар выступил неудачно. Команда потерпела три поражения на групповой стадии и не смогла выйти в плей-офф. Это был первый чемпионат мира с 2010 года, когда хозяева не смогли преодолеть групповой этап, но в Южной Африке местная сборная смогла набрать четыре очка, победив сборную Франции.

В первом матче сентябрьского сбора россияне сыграли вничью с Египтом

Встреча проходила в Суэце 7 сентября, россиянам противостояла олимпийская команда Египта, в которой собраны игроки не старше 23 лет. С капитанской повязкой российскую команду на поле выводил спартаковец Даниил Хлусевич, для него эта игра стала четвертой в составе национальной команды. Остальные игроки были дебютантами, один из них — Степан Оганесян — отметился забитым мячом на 46-й минуте, успешно сыграв на добивании. Именно этот гол принес российской команде ничью. А открыт счет был на шестой минуте матча после точного удара Билала Мажара. Игра, в которой практически не было опасных моментов, закончилась со счетом 1:1.

Второй матч сборная России проиграла

Во втором матче с Египтом, который прошел 11 сентября, российские резервисты проиграли египетской молодежи (до 23 лет). Россияне вышли вперед уже на седьмой минуте: Владислав Шитов, делая прострел, попал в руку защитнику, и судья назначил пенальти. К 11-метровой отметке подошел Сергей Пиняев и четко реализовал голевую возможность. Однако с 15-й минуты египтяне завладели преимуществом и смогли не только отыграться, но и одержать волевую победу. Голами у египетской сборной во втором тайме отметились Ахмед Фавзи и Араби Бадр.

Фото: t.me/teamrussia

«Что касается результата, в данный момент он не имеет такого большого значения. Главное, что мы собрались и провели эти две игры. Ребята получили международный опыт. Команда проделала хорошую работу. Возможно, сегодня удача не была на нашей стороне — был момент с рикошетом, где-то мы не смогли забить. Это футбол, нужно спокойно воспринимать все это и двигаться вперед», — рассказал Онопко сайту РФС.

Пока неизвестно, когда сборная России соберется в следующий раз и с кем у нее получится договориться о товарищеских матчах. Скорее всего, это снова будут азиатские сборные, также вполне возможен соперник из Африки.

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