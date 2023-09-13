«Им плевать на страну»: как болельщики восприняли игры сборной России Национальная команда завершила товарищеские матчи ничьей с Катаром

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

7 сентября сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч во время осенней паузы Российской премьер-лиги — с олимпийской командой Египта. Игра завершилась вничью — 1:1. За российскую сборную в этой игре дебютировали 18 игроков. Следом играли сборные U23, россияне уступили египетской молодежке — 1:2. Во вторник основная соборная России играла против Катара, победить снова не удалось — ничья 1:1. Как восприняли прошедшие игры болельщики — в материале NEWS.ru.

Ничью с олимпийцами из Египта фанаты сборной не поняли

По мнению пользователя портала Sports.ru @Alex, за просмотры таких матчей с участием сборной России необходимо выплачивать субсидии.

«Полностью посмотрел 40 минут первого тайма сборной. По идее за такое должна быть какая-то субсидия от государства. Смотреть невозможно», — считает болельщик.

С его позицией согласился @kvn9.

«Кошмар, если честно, ни скорости, ни техники, ни мысли, ни прессинга. Хлусевич мяч отпускает на километр и от груди при приеме на три метра отскакивает, капитан еще».

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Товарищеский матч по футболу Катар — Россия. Ахмед Фатхи (Катар) и Даниил Хлусевич (Россия) во время матча

Более сдержанно выразился пользователь @инок.

«Египетская сила! — одним словом», — написал зритель.

А вот @falkao2013 считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин подобный результат свяжет с отсутствием сыгранности вышедшего состава.

«Кучерявый скажет потом, что составы несыгранные и играли под нагрузками», — отметил пользователь.

Не все болельщики выразились сдержанно. @b0rke5 назвал прошедший матч с Египтом «дном».

«Я-то еще думал, что матчи с Кыргызстаном и Таджикистаном — это дно», — написал болельщик.

Были и те, кто предпочел не смотреть первую игру сборной. Пользователь @Vlad_rus не сумел выдержать 90 минут матча.

«Случайно включил, специально переключил», — написал зритель.

Поддержал национальную команду @dzenga 1.

«Да пусть играют на здоровье! Опыта набираются, да эмоции выплескивают!»

Поражение от Египта U23 восприняли еще более остро

Неудачный результат @Тюменский медвежонок объяснил отсутствием мотивации.

«Да тут скорее вопрос „мотивации“, молодым пацанам Египта был смысл сегодня потеть, потому что „проявишь себя“ — вызовут в основную сборную или хотя бы в заявку попадешь, а у наших сегодня мотивации ровно ноль, сезон в самом разгаре, потеть сегодня и рубиться никто не видел смысла, поэтому во втором тайме безвольно сидели в обороне и отбивались и молодежка Египта заслуженно двушку отгрузила», — считает болельщик.

А @Lokoman62 посчитал, что игроки съездили в Египет на «экскурсию».

«Ребята слетали на пирамиды посмотреть, все ок», — написал пользователь.

@Алексей Полиенков и вовсе выразил мнение, что будущего у российского футбола с такой игрой нет.

«Позорище. Этот матч показал, что у нашего футбола нет будущего», — убежден зритель.

Его поддержал @Алексей Петров, назвавший поражение «деградацией».

Еще один болельщик предложил России все-таки перейти в Азиатскую лигу.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Стадион «Эль-Джануб». Товарищеский матч по футболу Катар — Россия. Игроки во время матча

«Ну вы даете, нашли кому проигрывать! Давайте сразу в АЗИАТСКУЮ зону переходите! Ну а чего время-то тянуть?» — написал @Руслан локо.

По мнению @МТБ, обращать внимание на сборную U23 нет смысла.

«Да как бы вообще пофиг, как там сыграли. Это не сборная России, это что-то непонятное, хрен зачем нужное. Даже смотреть неинтересно», — утверждает пользователь.

Подобные комментарии не понял пользователь @King_X.

«Не понимаю, че тут все бомбят. Если б с такими соперниками основа выходила б, наоборот, тут все угорали бы», — считает болельщик.

На странице сборной России во «ВКонтакте» болельщики не стали сдерживать эмоций

Даниил Середавин:

— Как бы ни хотелось выражаться плохими словами, но это клоунада, столько потерь мяча... Шитова и Пиняева убрали, всё, моментов больше нету... Салтыкова зато выпустил на минуты игры, когда тот в первом матче отыграл свой тайм на все 100%. Я понимаю, этот матч ничего не значит, но ребят не со двора взяли, какое-то представление футбола должно быть.

Артем Фомин:

— Проводите вы эти матчи закрытыми, даже плевать на счёт, ну тестовая игра и тестовая. Наигрывайте кого и что хотите. Но зачем это транслировать, куда я 95 минут жизни отдал, чтобы что увидеть? Ну отвратнейшая же игра.

Николай Москаленко:

— Под знамена сборной Карпин пригласил абсолютно равнодушных, ни к чему не стремящихся людей, которым плевать на страну, которую представляют, на болельщиков и на собственное реноме. Зачем эти люди нужны?

Матч с Катаром также не обошелся без юмора

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Перед матчем @ДавиНаКнопы предложил делать ставки на победу сборной России.

«Заряжать смело хату — ипотеку закрыть, с колен подняться», — пошутил пользователь.

@Северный болельщик вспомнил прошедший чемпионат мира — 2022 в Катаре.

«В Катар мы все-таки попали!» — написал болельщик.

Его поддержал @Oleg Olegov, поинтересовавшийся раскладом выхода из группы.

«Какие расклады? С Египтом ничья и поражение, теперь только победа выводит из группы?» — написал зритель.

А вот @Russ Ivan шуток не понял и предположил, что главный тренер после игры покинет сборную.

«Мне кажется, что Валера устал от сборной и это будет его последняя игра...» — считает зритель.

Пол Ганарара считает результат «чемпионским». А Тимофей Тарасов назвал ничью «выстраданной».

«Собираются 11 лучших и кое-как сравнивают, выстрадали», — подытожил болельщик.

Мостовой согласился с настроениями публики

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии NEWS.ru назвал игры скучными, особенно матч с Катаром.

«Было скучно. Если конкретно, то первые 15 минут играли более или менее, создали полтора момента. Затем полностью потерялись и даже уступили инициативу. Катарцы играли спокойно, создавали моменты», — сказал экс-игрок.

По его словам, проводить подобные эксперименты с национальной командой и приглашать неизвестных игроков нельзя.

«Эксперименты продолжаются. Когда на тебя не давит ни результат, ни что-то еще — вот так все и происходит. Вчера смотрели какой-то непонятный футбол и проиграли, сегодня еле ноги унесли. Это же сборная! Раньше вызов в национальную команду надо было заслужить, сейчас я половину ребят не знаю, некоторые из них даже в основе своих команд не играют. Нельзя вызывать по 50 человек», — считает Мостовой.

Он убежден, что неправильно говорить о приглашении ребят ради будущего сборной.

«Я не понимаю разговоры о будущем. Я понимаю, когда у тебя есть международные турниры. Ясно, что мы ждем, когда нас вернут. Но у других-то команд тоже есть будущее! Да, все хотят быть в сборной, но ты уже не понимаешь, кто заслуживает вызов, а кто нет. Вон, посмотрите, один из лучших игроков сборной Саша Головин потерялся, он не понимал, что и как. Ну так нельзя! У нас уже не понимают, где молодежная, а где основная», — заключил он.

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