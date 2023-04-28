ОКР призвал МОК допустить россиян к соревнованиям без ограничений

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) призвала Международный олимпийский комитет (МОК) отменить ограничения в отношении атлетов из РФ и Белоруссии и допустить их к соревнованиям на основе равноправия с остальными спортсменами. В заявлении, опубликованном на сайте ОКР, члены комиссии назвали предлагаемый МОК нейтральный статус для российских и белорусских спортсменов очевидной дискриминацией по национальному признаку и двойными стандартами в спорте.

Мы убеждены, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения, без дополнительных условий, предписаний, ограничений и критериев, разрушающих олимпийское движение и обесценивающих букву и дух Олимпийской хартии, — говорится в тексте.

В комиссии отметили, что МОК создает опасный прецедент, при котором ни один спортсмен в мире не будет уверен в соблюдении его гражданских прав. В заявлении также говорится о том, что сегодня спортсмены все чаще становятся заложниками политических игр, которые ведут международное спортивное сообщество к расколу и вносят разлад в олимпийскую семью.

МОК 28 марта порекомендовал разрешить участие в международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. При этом было указано, что они не должны иметь контрактов с вооруженными силами и службами безопасности.

В Кремле эти рекомендации назвали дискриминационными и заверили, что власти будут всемерно отстаивать интересы отечественных спортсменов. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников назвал требования МОК возмутительными. По его мнению, нынешние критерии МОК никак не приближают сборную России к Олимпиаде-2024.