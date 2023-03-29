В Кремле отреагировали на рекомендации МОК по участию россиян в ОИ Песков: Россия продолжит контакты с МОК для защиты интересов своих спортсменов

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Российские власти будут и далее всемерно отстаивать интересы отечественных спортсменов и с этой целью продолжат контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК), заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что рекомендации МОК, касающиеся допуска россиян к участию в Олимпиадах, являются дискриминационными, передает РИА Новости.

Что касается нас, то мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и, конечно же, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов, — сказал пресс-секретарь президента России.

Накануне МОК порекомендовал разрешить участие в международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. При этом было указано, что они не должны иметь контрактов с вооруженными силами и службами безопасности. Это, в частности, означает, что спортсмены ЦСКА не будут допущены к соревнованиям. Кроме того, участниками соревнований не могут быть команды из России и Белоруссии.

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный победитель Олимпийских игр Владимир Сальников заявил, что требования МОК являются несправедливыми и не соответствуют Олимпийской хартии.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, в свою очередь, охарактеризовал рекомендации МОК как попытку усидеть на двух стульях. Он подчеркнул, что такие условия допуска отечественных спортсменов к соревнованиям абсолютно неприемлемы.