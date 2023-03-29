Президент федерации плавания России назвал требования МОК возмутительными

Фото: Vegard GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Требования Международного олимпийского комитета для допуска российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года и международных соревнований являются несправедливыми и не соответствуют Олимпийской хартии, заявил NEWS.ru президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный победитель Олимпийских игр Владимир Сальников. По его словам, особенно возмутительной является рекомендация с недопуском представителей командных видов спорта.

Ожидание подобного от МОК было, однако все гораздо хуже и глубже. Особенно возмутительна рекомендация с недопуском команд. Рекомендация международным федерациям тоже вопиющая. Все это никаким образом не вяжется с провозглашенной хартией и равными условиями, которых сейчас не видно. Все очень избирательно и это несправедливо, — сказал Сальников.

Он добавил, что Всероссийская федерация плавания обсудит вопрос о допуске российских пловцов, как только получит ответ от Международной федерации водных видов спорта, будут ли они выполнять требования МОК. Сальников добавил, что нынешние требования Международного олимпийского комитета никак не приближают РФ к Олимпиаде-2024.

28 марта президент МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта. Он также подчеркнул, что участвовать в международных соревнованиях не могут спортсмены, которые связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Все заявления Баха носят рекомендательный характер, окончательное решение о возвращении россиян и белорусов должны принимать международные федерации, которым также необходимо выработать критерии допуска.