Обнародовано решение МОК о проведении международных соревнований в России МОК оставил в силе рекомендацию по запрету на проведение международных соревнований в РФ

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе запрет на проведение международных соревнований в России, заявил президент комитета Томас Бах. Такое же решение МОК вынес относительно Белоруссии, передает ТАСС.

Санкции против российского и белорусского правительств сохраняются. Никаких соревнований под эгидой международных федераций не должно проводиться в России и Белоруссии, — сказал Бах.

Ранее МОК отложил решение по участию российских спортсменов на Олимпиаде. Комитет также рекомендовал не допускать до соревнований российских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Глава МОК добавил, что атлетов с российскими и белорусскими паспортами могут допустить только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

25 января в МОК заявили о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений. Позже, 23 марта, Бах говорил, что российские и белорусские спортсмены не должны нести коллективной ответственности за происходящие в мире события и пропускать Олимпиаду 2024 года в Париже. По его словам, Игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть «объединяющей силой».