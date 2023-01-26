«Сотрясание воздуха»: Губерниев о планах МОК допустить россиян на турниры Комментатор Губерниев назвал «простой декларацией» планы МОК допустить россиян на турниры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Предложение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить на турниры российских спортсменов, которые не выступали с публичной поддержкой СВО, — это «сотрясание воздуха» и «абсолютная белиберда», заявил в беседе с НСН спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, подобная инициатива является простой декларацией, которая на самом деле не приведет к реальным изменениям ситуации. Эксперт уверен, что серьезно относиться к этой идее не стоит.

Сотрясание воздуха. Никто ничего не предлагает. Это просто декларация о том, что давай мы что-то сделаем для того, чтобы кого-то куда-то допустить. Как это будет выглядеть? Кто будет соглашаться? Это абсолютная белиберда, серьезно к этому относиться не стоит, — считает Губерниев.

МОК 25 января заявил о готовности рассмотреть возможность участия в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Речь идет о нейтральном статусе для них при ряде строгих ограничений. В частности, в соревнованиях могут разрешить участвовать тем спортсменам, кто «не выступал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине». Также в состязаниях могут принть участие те атлеты, кто полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже прокомментировал эту инициативу. По его словам, даже в формулировках идей, предложенных МОК, присутствует много политики.