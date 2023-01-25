В Кремле отреагировали на условия МОК для допуска россиян к соревнованиям Песков: в формулировках идей МОК по российским спортсменам слишком много политики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативы Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска к международным стартам российских спортсменов. По его словам, которые приводит «РБК Спорт», даже в формулировках идей, предложенных МОК, присутствует много политики.

Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно — даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи, — подчеркнул представитель Кремля.

МОК 25 января заявил о готовности рассмотреть возможность участия в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Речь идет о нейтральном статусе для них при ряде строгих ограничений. В частности, в соревнованиях могут разрешить участвовать тем спортсменам, кто «не выступал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине». Также в состязаниях могут принть участие те атлеты, кто полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс.

В МОК подчеркнули, что всем спортсменам нужно будет пройти индивидуальную проверку. В случае нарушения этих двух требований они будут отстранены.

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