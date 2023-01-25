Российский город лишили проведения Суперкубка УЕФА Проведение Суперкубка УЕФА перенесли из Казани в Афины

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишил Казань права на проведение матча за Суперкубок в 2023 году. Игра между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в Афинах, сообщается на сайте ассоциации. Встреча состоится 16 августа. Суперкубок разыграют мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт».

Право на проведение этой встречи Казань получила весной 2020 года. Прежде матч за Суперкубок УЕФА ни разу не проводился в России. Игры как правило, за редким исключением, проводились на стадионе «Луи II» в Монако.

В конце прошлого декабря министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что УЕФА давно не контактировал с Казанью на предмет проведения матча за Суперкубок.

УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и клубы из РФ от международных соревнований на фоне проведения СВО на Украине. Кроме того, исполком УЕФА принял решение не допускать российские футбольные клубы до розыгрыша еврокубков в сезоне-2022/23, а сборную России — до выступления в Лиге наций.

Ранее стало известно, что президент УЕФА Александер Чеферин готов был отпустить РФС в Азиатскую федерацию футбола. В случае перехода ФИФА не станет снимать запрет на выступление российских футболистов под ее эгидой.

24 января представители РФС и УЕФА провели рабочую встречу. Переговоры были посвящены согласованию порядка дальнейшего взаимодействия по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям. От РФС во встрече участвовали генеральный секретарь Cоюза Максим Митрофанов и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.