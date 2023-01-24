РФС и УЕФА сделали шаг к возвращению российского футбола на мировую арену РФС и УЕФА согласовали порядок взаимодействия по возвращению команд из России на международные турниры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 24 января, состоялась рабочая встреча представителей Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Переговоры были посвящены согласованию порядка дальнейшего взаимодействия по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям, передает РИА Новости. От РФС во встрече участвовали генеральный секретарь союза Максим Митрофанов и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

По итогам встречи стороны согласовали порядок взаимодействия по возвращению российских коллективов на международные соревнования. Кроме того, РФС и УЕФА договорились продолжать контакты. Следующие переговоры планируется провести уже в феврале. Другие подробности пока не разглашаются

УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и клубы из РФ от международных соревнований на фоне проведения СВО на Украине. Кроме того, исполком УЕФА принял решение не допускать российские футбольные клубы до розыгрыша еврокубков в сезоне-2022/23, а сборную России до выступления в Лиге наций.

Также молодежная сборная России не будет участвовать в чемпионате Европы, женская сборная отстранена от финальной части Евро-2022 и квалификации на чемпионат мира — 2023.

Ранее стало известно, что президент УЕФА Александер Чеферин готов был отпустить РФС в АФК. В случае перехода ФИФА не станет снимать запрет на выступление российских футболистов под ее эгидой.