СМИ узнали, что переход в Азию не снимет бан ФИФА с России

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Мяч Crack, Чили, 1962

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин готов отпустить Российский футбольный союз (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». При этом отмечается, что в случае перехода Международная федерация футбола (ФИФА) не станет снимать запрет на выступление российских футболистов под ее эгидой.

Также издание отмечает, что при нынешнем руководстве УЕФА Российскому футбольному союзу, при желании, будет сложно вернуться в организацию.

Ранее, 27 декабря, стало известно, что голосование исполкома РФС о переходе из УЕФА в АФК было перенесено. В настоящее время предполагается, что оно пройдет до 31 декабря текущего года.

ФИФА и УЕФА после начала спецоперации на Украине опубликовали совместное заявление, согласно которому российские клубы и сборные отстраняются от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. В этой связи сборная России пропустила стыковые матчи за выход на чемпионат мира в Катаре.

В сентябре в УЕФА приняли решение не допускать РФ до жеребьевки отборочного тура чемпионата Европы — 2024.

Ранее сообщалось, что УЕФА выступает против возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

Не одобряет такое решение и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. По его словам, Азиатская конфедерация футбола — «нищая конфедерация, абсолютно нищая». Россия там ничего не заработает и ничего не приобретет для своего футбола в плане развития, считает он.