Глава МОК призвал разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде Томас Бах выступил за участие россиян и белорусов в парижской Олимпиаде

Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

Томас Бах

Российские и белорусские спортсмены не должны нести коллективной ответственности за происходящие в мире события и пропускать Олимпиаду 2024 года в Париже, заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. По его словам, Игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть «объединяющей силой».

Я выступаю против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины. Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой. Они могут способствовать налаживанию диалога в это непростое время, — сказал Бах.

25 января в МОК заявили о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений, в том числе выступления под нейтральным флагом и без гимна. На следующий день в МОК заявили, что пока не разработали критерии, по которым будут определять позицию российских и белорусских спортсменов в отношении конфликта на территории Украины.

Между тем глава Международного олимпийского комитета Томас Бах также отметил, что вопросы, касающиеся международного спорта, не должны решаться правительствами различных стран. По его словам, такой подход стал бы концом для всех международных турниров, таких как чемпионаты мира и Олимпийские игры.