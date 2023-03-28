МОК отложил решение по участию российских спортсменов на Олимпиаде

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press

Томас Бах

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил решение по участию российских спортсменов на Олимпиаде, сообщил президент организации Томас Бах по итогам саммита организации. Решение о полноценном допуске может быть принято позже. Комитет также рекомендовал не допускать до соревнований российских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Глава МОК добавил, что атлетов с российскими и белорусскими паспортами могут допустить только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

МОК сохраняет за собой право принять решение в нужное время. МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе, — сказал Бах.

23 марта Бах говорил, что российские и белорусские спортсмены не должны нести коллективной ответственности за происходящие в мире события и пропускать Олимпиаду 2024 года в Париже. По его словам, Игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть «объединяющей силой».

25 января в МОК заявили о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений, в том числе выступления под нейтральным флагом и без гимна. На следующий день в МОК заявили, что пока не разработали критерии, по которым будут определять позицию российских и белорусских спортсменов в отношении конфликта на территории Украины.