В МОК ответили, допустят ли до Олимпиады поддержавших СВО россиян В МОК ответили, допустят ли до Олимпиады поддержавших СВО россиян

В Международном олимпийском комитете заявили, что пока не разработали критерии, по которым будет определять позицию российских и белорусских спортсменов в отношении военного конфликта на территории Украины. Пока нет решения, допускать спортсменов, поддержавших СВО, или нет.

На данном этапе преждевременно пытаться ответить на этот вопрос. МОК продолжит консультации с каждой международной федерацией, которые являются ответственными за проведение международных соревнований, — говорится в заявлении МОК.

МОК 25 января заявил о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений. Так, к соревнованиям могут допустить тех, кто не выступал против миротворческой миссии МОК и не поддерживал проведение военной операции на Украине.

Также в МОК отреагировали на угрозу Национального олимпийского комитета Украины бойкотировать Олимпийские игры, если к участию в состязаниях допустят российских и белорусских спортсменов. Эту идею назвали нарушением Олимпийской хартии.