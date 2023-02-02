В МОК оценили идею Украины бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян В МОК раскритиковали идею Украины бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян

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В Международном олимпийском комитете отреагировали на угрозу Национального олимпийского комитета Украины бойкотировать Олимпийские игры, если к участию в состязаниях допустят российских и белорусских спортсменов. Эту идею назвали нарушением олимпийской хартии.

Угроза бойкота Олимпийских игр, которую в настоящее время рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает. Бойкот — это нарушение олимпийской хартии, которая обязывает все национальные олимпийские комитеты участвовать в Олимпиадах, направляя туда спортсменов, — говорится в заявлении на сайте МОК.

Также отмечается, что предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов.

2 февраля сообщалось, что организаторы Олимпийских игр — 2024 в Париже допустят к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, несмотря на продолжающийся военный конфликт на Украине. При этом выступать они будут только под нейтральным флагом.