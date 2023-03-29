«Усидеть на двух стульях»: тренер сборной РФ по лыжам разнес критерии МОК Тренер Бородавко: критерии МОК по допуску россиян к Олимпиадам абсолютно неприемлемы

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Александр Большунов

Решение Международного олимпийского комитета относительно участия российских спортсменов в Олимпиадах продиктовано желанием усидеть на двух стульях, заявил в беседе NEWS.ru тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Он подчеркнул, что выдвигаемые Комитетом условия допуска россиян к соревнованиям совершенно неприемлемы.

МОК сделал все, чтобы усидеть на двух стульях. Решили вроде бы разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, но в тоже самое время рекомендовали невыполнимые условия. Это абсолютно неприемлемые условия для допуска спортсменов, — сказал Бородавко.

Накануне МОК порекомендовал разрешить участие в международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. При этом было указано, что они не должны иметь контрактов с Вооруженными силами и службами безопасности. Это, в частности, означает, что спортсмены ЦСКА не будут допущены к соревнованиям.

Решать, кого из спортсменов России и Белоруссии можно допускать до стартов, должны международные федерации по видам спорта. Им посоветовали назначить специальную панель, на которой бы изучались соответствия атлетов критериям допуска.