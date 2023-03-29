В МОК подтвердили недопуск спортсменов из ЦСКА МОК подтвердил, что спортсмены из ЦСКА не подпадают под условия нейтрального статуса

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Все российские спортсмены, представляющие Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) и другие клубы, связанные с силовыми структурами, не соответствуют критериям для получения нейтрального статуса, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). Тоже самое касается и спортсменов из Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

МОК 28 марта рекомендовал разрешать участие в международных соревнованиях спортсменам из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Одним из условий его получения было названо отсутствие контракта с Вооруженными силами и службами безопасности. На вопрос агентства, означает ли условие, что такой статус не смогут получить представители ЦСКА, последовал утвердительный ответ МОК.

Находящиеся на контракте члены российской и белорусской армий или национальных агентств безопасности считаются поддерживающими военные действия, — пояснили в пресс-службе.

Решать, кого из спортсменов России и Белоруссии можно допускать до стартов, должны международные федерации по видам спорта. Им посоветовали назначить специальную панель, на которой бы изучались соответствия атлетов критериям допуска.

Ранее президент МОК Томас Бах отложил решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. Он добавил, что атлетам с российскими и белорусскими паспортами могут разрешить участвовать в состязаниях только в нейтральном статусе. Решение о полноценном допуске атлетов может быть принято позже.