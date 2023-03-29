Медведев, Аверины, Ласицкене: кто из россиян сможет поехать на ОИ-2024 Множество чемпионов не подходит под новые критерии МОК, но есть исключения

Фото: Nikku/XinHua/Global Look Press

Даниил Медведев

Международный олимпийский комитет (МОК) озвучил условия участия российских и белорусских спортсменов в мировых соревнованиях. Атлеты, не поддержавшие специальную военную операцию на Украине, смогут состязаться с представителями других стран, но при этом они всё равно должны оставаться в нейтральном статусе. NEWS.ru рассказывает, у кого из российских спортсменов появился шанс вернуться на международную арену и выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже, а кому путь туда заказан.

Какие условия участия российских спортсменов выдвинул МОК

Россиянам, которые хотят претендовать на возвращение на международные спортивные соревнования, по-прежнему нужно забыть о флаге, гимне и прочей национальной символике. Кроме того, под запретом публичные высказывания в поддержку СВО на Украине, а также принадлежность к силовым ведомствам и вооруженным силам.

Вернуться к международным соревнованиям не смогут и все представители командных видов спорта, а решение насчет Олимпиады-2024 в Париже пока не принято. Причем полное соответствие критериям ничего не гарантирует россиянам. Точный механизм допуска так и не обозначен.

Какие российские спортсмены представляют силовые ведомства или ВС

Огромное количество звезд российского спорта нарушают озвученный МОК критерий о запрете на службу в силовых ведомствах или армии. Мимо Игр в Париже на данный момент пролетают капитан ВС и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, а также чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков, имеющий то же звание. Сборной России не помогут и две лучшие фехтовальщицы — Софья Великая и София Позднякова. Обе являются двукратными олимпийскими чемпионками, представляют ЦСКА, а Великая еще и имеет звание майора ВС РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Ласицкене

На Играх-2024 в Париже сборные России по спортивной гимнастике лишатся лидеров. Член «Единой России», глава Юнармии и по совместительству младший лейтенант Росгвардии Никита Нагорный, очевидно, будет не допущен к соревнованиям. Его судьбу наверняка разделит Ангелина Мельникова, которая представляет ЦСКА. Оба на Играх-2020 в Токио стали олимпийскими чемпионами в командном турнире.

Шансов завоевать третье олимпийское золото будет лишен борец Роман Власов, имеющий звание капитана Росгвардии. Добиться такого же успеха не получится у Виталины Бацарашкиной, которая феерила в Токио в стрельбе из пневматического пистолета. Спортсменка является лейтенантом Росгвардии.

А кто не соответствует сразу нескольким критериям?

Очень невелики шансы попасть на Игры-2024 у звезд мировой художественной гимнастики Дины и Арины Авериных. Помимо принадлежности к ЦСКА, девушки засветились на знаменитом митинге-концерте в «Лужниках» в марте прошлого года. Участие в этом мероприятии МОК явно сочтет за публичное высказывание в поддержку СВО.

Там же присутствовал и пловец Евгений Рылов, который взял два золота на Играх в Токио. Кроме того, спортсмен является старшим сержантом полиции, так что налицо нарушение сразу двух критериев МОК.

Почему у теннисистов все шансы представить Россию на ОИ в полном составе

Судя по рекомендациям МОК, российским теннисистам ничего не должно помешать выступить на Играх в Париже. Никто из ведущих игроков страны не замечен в публичной поддержке СВО или участии в посвященных ей мероприятиях, никто не представляет силовые структуры или клуб ЦСКА. Так что Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и другие вполне могут оказаться в Париже.

Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global look Press Андрей Рублев

Еще один немаловажный момент: игроков практически не контролирует Федерация тенниса России, они не зависят от организации финансово и могут принимать самостоятельное решение о выступлении на Играх-2024. Так что даже в случае централизованного бойкота живущие за рубежом российские теннисисты вполне могут объявить о противоположном решении.

Кто еще из россиян может быть допущен до Игр-2024

Ничто пока не может помешать выступить в Париже чемпионке мира по прыжкам с шестом и серебряному призеру Игр-2020 Анжелике Сидоровой. Спортсменка представляет клуб «Юность Москвы», не служит в армии или силовых структурах, а на тему СВО не высказывалась вообще. Так что Сидорову вполне можно увидеть на Играх-2024, где она точно будет бороться за победу.

У Артура Далалояна ситуация сложнее. Единственным критерием МОК, которому он не соответствует, является принадлежность к клубу «Динамо». Организация связана с МВД, но олимпийский чемпион по спортивной гимнастике уже заявил, что не будет покидать клуб ради участия в Олимпиаде. Такая же ситуация у двукратного призера Игр пловца Климента Колесникова, который «провинился» перед МОК только принадлежностью к «Динамо». Пока неясно, насколько это критично для мировых спортивных руководителей.

Сейчас в непонятном статусе находится пловчиха Юлия Ефимова. Она проживает в США, не участвует во всероссийских соревнованиях, но официально не объявляла о завершении карьеры. Возможно, допуск к Играм в Париже (россиянка соответствует всем критериям МОК) заставит ее возобновить карьеру, но ждать там от Юлии высоких результатов вряд ли стоит.