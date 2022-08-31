Ласицкене рассказала, будет ли МОК продлевать отстранение России Ласицкене ответила, будет ли глава МОК Томас продлевать отстранение России от международных соревнований

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Ласицкене

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах продлит отстранение российских спортсменов от соревнований. Такие мнение выразила ТАСС Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Думаю, что теперь Баху просто придется продлевать свои рекомендации, так как достойного выхода из этой истории для него не существует. Проще будет делать вид, что нас, российских и белорусских спортсменов, не было и нет, — сказала Ласицкене.

Она добавила, что на ее открытое письмо Бах так и не ответил, но это ее не удивило, ведь руководство МОК свою официальную позицию не раз выражало.

В августе Ласицкене жестко раскритиковала главу МОК Баха и назвала его двуличным. По мнению спортсменки, двуличие Баха заключается в том, что он рассказывает, что российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях опасно, «но теннисисты ездят по миру и везде все спокойно».

9 июня Ласицкене написала открытое письмо Баху и опубликовала его в соцсетях. Она выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований, а также выразила уверенность, что функционеру не хватит смелости снять санкции с представителей страны. После этого в МОК намекнули, что не будут отвечать на письмо.