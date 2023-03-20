Медведев проиграл в финале турнира ATP в Индиан-Уэллсе Теннисист Медведев проиграл Алькарасу в финале ATP в Индиан-Уэллсе со счетом 6:3, 6:2

Фото: Guo Lei/XinHua/Global Look Press

В финале турнира серии ATP Masters в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составил 8,8 миллиона долларов, российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Медведев проиграл со счетом 6:3, 6:2, проведя на корте 1 час и 10 минут.

Это поражение прервало его 19-матчевую победную серию, после того как он одержал три победы подряд в Роттердаме, Дохе и Дубае. Медведев получит 662 тысячи долларов за выход в финал, в то время как Алькарас за победу получит 1,262 миллиона долларов.

Согласно рейтингу ATP, Медведев переместится с пятой на шестую позицию, а испанец возглавит список лучших теннисистов мира. Ранее Медведев вышел в финал турнира ATP в Индиан-Уэллсе, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 7:5, 7:6 (7:4) после 1 часа 46 минут игры.

19 февраля Медведев стал победителем турнира в Роттердаме с призовым фондом более €2 млн. В финальном поединке он победил итальянца Янника Синнера в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 6:2.

Победа в Роттердаме стала первым трофеем Медведева в 2023 году и 16-й в карьере. До этого он занимал 11-е место в рейтинге ATP, но благодаря выходу в финал турнира в Нидерландах он вернулся в десятку сильнейших игроков мира.