Теннисист Медведев стал победителем турнира ATP в Роттердаме

Фото: IMAGO/Laurent Lairys/Global Look Press

Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Роттердаме с призовым фондом более €2 млн. В финальном поединке он победил итальянца Янника Синнера в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 6:2.

Победа в Роттердаме стала первым трофеем Медведева в 2023 году и 15-й в карьере. До этого он занимал 11-е место в рейтинге ATP, но благодаря выходу в финал турнира в Нидерландах он должен будет на следующей неделе вернуться в десятку сильнейших игроков мира.

26 января Медведев проиграл американцу Себастьяну Корде в 1/16 финала Australian Open-2023. Таким образом, теннисист не смог повторить результат двух предыдущих Australian Open, где он доходил до финала. В 2021-м Даниил проиграл Новаку Джоковиу, а в 2022-м — Рафаэлю Надалю.

26-летний россиянин в обновленном рейтинге ATP впервые с июля 2019 года оказался за пределами первой десятки.