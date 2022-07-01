«Скоро отключат зарплату»: пловчиха Ефимова о своем финансовом состоянии Пловчиха Ефимова заявила, что ей скоро «отключат зарплату»

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Юлия Ефимова

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трехкратный призер олимпийских игр Юлия Ефимова высказалась о своем финансовом состоянии. Она отметила, что скоро ей «отключат зарплату» и нужно будет искать новые пути заработка, передает «Матч ТВ».

Зарплата капает по чуть-чуть, но её скоро отключат, я уже давно не выступаю. Может быть, удастся спортивной моделью поработать. Так что нужно что-то думать. Пока ждём решения по нашему допуску на международные соревнования, а там посмотрим, — сказала Ефимова.

Ранее призер Олимпиады биатлонист Максим Цветков высказался о зарплатах российских футболистов. Спортсмен отметил, что не испытывает зависти, так как понимает, что футбол гораздо популярнее биатлона.