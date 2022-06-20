«Зависти нет»: российский биатлонист Цветков о зарплатах футболистов Российский биатлонист Максим Цветков заявил, что не завидует зарплатам футболистов

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Призер Олимпиады биатлонист Максим Цветков высказался о зарплатах российских футболистов, сообщает «Матч ТВ». Спортсмен отметил, что не испытывает зависти, так как понимает, что футбол гораздо популярнее биатлона.

Нужно понимать, что в целом в мире уровень зарплат такой. Не только у нас в России. Если взять биатлониста из другой страны, то он также будет меньше зарабатывать футболиста из этой страны. Там большие спонсорские контракты, это самый популярный вид спорта. О чем еще здесь можно говорить? — заявил Цветков.

Россиянин подчеркнул, что сам является футбольным фанатом и ходит на стадион, где видит десятки тысяч болельщиков.

В январе олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун раскритиковал зарплаты российских футболистов. Пятиборец также посетовал, что игроки получают излишнее внимание, несмотря на их посредственные результаты.