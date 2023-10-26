Пусть политики бесятся: спортсмены должны выступать на Олимпиаде Разбираемся в одном из главных вопросов российского спорта последних лет

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До Олимпийских игр в Париже остается девять месяцев, но окончательного решения об участии в них российских спортсменов по-прежнему нет. Известно, что Олимпийский комитет России отстранен головной организацией — МОК, поэтому в лучшем случае наши атлеты смогут оказаться на парижских соревнованиях в нейтральном статусе, и не все, а лишь те, кто будет соответствовать критериям. Нужно ли в такой ситуации вообще отправлять кого-то на Олимпиаду или лучше бойкотировать соревнования?

Сторонники бойкота говорят о достоинстве и патриотизме

В России достаточно тех, кто считает, что без государственной символики ехать на соревнования означает предать Родину. Когда такую точку зрения высказывают депутаты или сенаторы, это еще можно понять: они не занимались спортом высших достижений и не могут мыслить как спортсмены. Ярче других в таком ключе высказался первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что тот, кто поедет на Игры без флага и гимна, сразу по возвращении домой должен «попасть на нары» и сесть лет на 15 за «измену Родине».

Как можно относиться к подобным словам депутатов, недавно в интервью NEWS.ru рассказал бывший футбольный тренер Валерий Непомнящий, доходивший со сборной Камеруна до четвертьфинала ЧМ-1990. С 80-летним заслуженным специалистом сложно не согласиться.

Но когда о предательстве говорят действующие или бывшие спортсмены, такие как гроссмейстер Сергей Карякин или двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, это вызывает только непонимание. Аргумент первого — достоинство. Если ты «отказываешься от страны» — ты ведешь себя недостойно и не по совести. Аргумент второго — нарушение библейских принципов. Отказываясь от флага, ты становишься Иудой. К тому же тебя наверняка еще и засудят в Париже, и провокацию устроят. Зачем туда ехать, лучше остаться дома.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Карякин

Платить или не платить — вот в чем вопрос

Еще один аспект дискуссии — денежный. Противники выступления на Играх в нейтральном статусе говорят: зачем государство должно финансировать подготовку и поощрять спортсменов за успехи, если они формально это государство не представляют? И эту дискуссию понять проще: ведь в тезисе «выступаешь самостоятельно — плати сам» есть логика.

Но во-первых, деньги на подготовку спортсменов к ОИ предусмотрены в бюджете, о чем сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. А во-вторых, играет ли гимн России и имеется ли титр RUS в телетрансляции — это никак не отменяет реального происхождения атлета. Для своих и для всего мира фехтовальщик или боксер из Москвы остается россиянином, а не атлетом без Родины.

Теннисисты уже второй год без флага и подписи RUS возле фамилии выступают на всех турнирах без ограничений (не пустили только на Уимблдон-2022). Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов продолжают прославлять российский спорт на самом высоком уровне.

Фото: Peter Dovgan via www.imago-image/Global Look Press Даниил Медведев

Почему нельзя запрещать ехать в Париж

Единственный способ разобраться в этом вопросе объективно — поставить себя на место спортсмена. Вы с раннего детства идете к главной цели: добраться до вершины в своем виде спорта. У вас не было обычных подростковых радостей: пока ваши ровесники гуляли и развлекались, вы убивались на тренировках ради достижения цели. И вот вы стали одним из лучших в мире, остался последний шаг: выйти и показать это на главной сцене. И у вас забирают эту возможность в одностороннем порядке, не спросив разрешения. Вам говорят, что если вы реализуете свою мечту, к которой шли всю жизнь, вы будете предателем.

Ни один спортсмен не начинал то, из-за чего сейчас МОК дисквалифицировал ОКР, а УЕФА отстранил РФС. Критерии МОК можно считать жестокими (нейтральный статус, отказ от публичной поддержки СВО, отсутствие связей с армейскими и военными организациями), но они хотя бы оставляют выбор. Бойкоты выбора спортсменам не оставляют, и в этом их главный дефект.

Поэтому единственный справедливый выход из сегодняшней ситуации — оставить спортсмену выбор: участвовать в Олимпиаде или нет. И тех, кто решит участвовать, не клеймить предателями и иудами, а поддерживать. Желательно финансово, ведь деньги на это выделены, а необходимость отказываться от государственной символики возникла не по вине атлета.

Но если финансово не получится, то хотя бы морально. Спортсменам, для многих из которых участие на Олимпиаде — шанс всей жизни, этого будет вполне достаточно. Никто из тех, кто поедет в Париж-2024, не является предателем Родины, все эти люди — мастера своего дела, посвятившие ему всю жизнь и добившиеся в нем таких высот, какие многим не снились.

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