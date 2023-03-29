В Госдуме назвали предательством участие в Олимпиаде в нейтральном статусе Депутат Госдумы Журавлев заявил, что торг с МОК из-за флага и гимна сборной России неуместен

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Участие российских спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом и без гимна должно приравниваться к предательству и караться тюремным сроком, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он добавил, что необходимо как можно скорее покинуть МОК, пока там не заставили выходить «под радужными тряпками ЛГБТ».

Любой торг с МОК неуместен, и все попытки идти у них на поводу и выступать под белым флагом и без гимна – откровенное предательство Родины, за которое спортсмен сразу после Олимпиады, по идее, должен попасть на нары, у нас за такое предусмотрена уголовная ответственность, до 15 лет тюрьмы, — заявил Журавлев.

Он добавил, что МОК не остановится, за одними требованиями всегда будут следовать другие, и лучше самими уйти, «громко хлопнув дверью». Журавлев также призвал прекратить платить взносы таким «странным организациям», как МОК и WADA, которые давно уже никуда не пускают Россию.

МОКу выплачено за последние пять лет (именно столько мы уже не участвуем в Олимпиадах под своим флагом и гимном) больше 20 миллионов долларов – лишить комитет этих денег было бы весьма кстати, — резюмировал он.

Накануне МОК порекомендовал разрешить учаcтие в международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. При этом было указано, что они не дoлжны иметь контрактов с вооруженными силами и службами безопасности. Это, в частности, означает, что спортсмены ЦСКА не будут допyщены к соревнованиям. Кроме того, участниками соревнований не могут быть команды из России и Белоруссии.

Президент Всероссийской федерации плавания, чeтырехкратный победитель Олимпийских игр Владимир Сальников заявил, что требования МОК являются несправедливыми и не соответствуют Oлимпийской хартии.