Министр спорта призвал россиян не бойкотировать международные турниры Глава Минспорта призвал допущенных до турниров россиян не бойкотировать состязания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что допущенные к международным соревнованиям российские спортсмены не должны бойкотировать турниры. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо поддерживать диалог с международными спортивными организациями с обязательным условием защиты интересов российских спортсменов, передает РИА Новости.

Бойкотировать вообще ничего никогда не нужно, надо продолжать диалог с международными спортивными организациями и с обязательным условием защиты интересов наших спортсменов, — сказал министр.

Ранее комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) призвала Международный олимпийский комитет (МОК) отменить ограничения в отношении атлетов из РФ и Белоруссии и допустить их к соревнованиям на основе равноправия с остальными спортсменами. Члены комиссии назвали предлагаемый МОК нейтральный статус для российских и белорусских спортсменов очевидной дискриминацией по национальному признаку и двойными стандартами в спорте.

МОК 28 марта порекомендовал разрешить участие в международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. При этом было указано, что они не должны иметь контрактов с вооруженными силами и службами безопасности.