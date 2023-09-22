Нейтральным спортсменам не хотят платить призовые за ОИ. Это справедливо? Россияне не могут принимать участия в Играх в Париже под флагом своей страны

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель министра спорта России Азат Кадыров заявил, что спортсмены, которые будут участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе, не получат вознаграждения от государства. Не все функционеры разделяют его точку зрения. Получат ли россияне вознаграждение за участие в предстоящей Олимпиаде в Париже — разбирался NEWS.ru.

Что сказали в Минспорте

На участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024-го заложено 882,2 млн рублей. Замминистра спорта Азат Кадыров заявил, что атлеты, решившие выступать в нейтральном статусе, «едут как никто от никого».

«Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет (МОК). Если кто-то выиграет медаль любого достоинства — соответствующий вопрос поднимется», — сказал Кадыров.

Министр спорта РФ Олег Матыцин объяснил, что пока рано говорить об этом. По его словам, Россия не откажется от мер социальной защиты и материальной поддержки.

«У нас бюджетом предусмотрена выплата призовых победителям и призерам Олимпийских игр. После того как Международный олимпийский комитет определит регламент участия российских спортсменов и их статус, будет принято решение о премировании», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр спорта РФ Олег Матыцин

Что сказали в Госдуме о призовых

Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал возможное участие россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе. По его словам, отечественные атлеты не должны получать средства от российских налогоплательщиков в случае выступления на ОИ-2024 по критериям МОК.

«Если бы они все это делали за свои деньги или деньги спонсоров, то это одно дело, другое — если за государственные деньги, а их при этом зовут выступать под нейтральным флагом, без гимна, представлять непонятно какую страну. В частном порядке — ради бога, но не за деньги налогоплательщиков», — подчеркнул Миронов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила NEWS.ru, что не видит препятствий для выплаты призовых медалистам предстоящей Олимпиады 2024 года.

«Если они займут призовые места, то почему нет? Мы без флага, без гимна несколько лет выступали, все получали призовые места и подарки от президента», — сказала Роднина.

Президент Федерации керлинга России и депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил NEWS.ru, что вопрос о выплатах участникам Олимпиады будет решен. По его словам, данная ситуация находится на контроле у властей и спонсоров.

«Все получат выплаты, прочитайте заявление министра спорта РФ. Решение будет найдено. Ребята не останутся без призовых. Внимание к этой ситуации привлечено и со стороны спонсоров, и со стороны государства», — заявил Свищев.

Что сказал Путин об участии россиян в Олимпиаде

Российские спортсмены должны сами принять определенные решения относительно своего участия в Олимпиаде, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Прежде всего мы должны руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. И каждый из них, которые годами, десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения», — заявил Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. По его словам, российским атлетам необходимо принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом», — сказал Песков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Президент России Владимир Путин

Какие требования ввел МОК для россиян

28 марта МОК рекомендовал разрешить участие в международных соревнованиях спортсменам из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Ниже — список требований к атлетам.

Российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться только в индивидуальных видах и в нейтральном статусе. Российские и белорусские спортсмены не смогут выступать в командных видах спорта (волейбол, гандбол, водное поло и т. д.) и участвовать в командных соревнованиях (групповые упражнения в гимнастике и т. п.). Спортсмены, поддерживающие боевые действия, а также выступавшие против миротворческой миссии МОК, допущены к соревнованиям не будут. Атлеты, связанные с Вооруженными силами России или с агентствами по безопасности, не смогут выступать на соревнованиях. Все спортсмены, допущенные к соревнованиям, должны пройти надлежащий контроль (проверку выполнения вышеперечисленных пунктов).

Допущенные к соревнованиям россияне получат аббревиатуру AIN — Individual Neutral Athletes. Флаг должен быть полностью нейтральным, а вместо гимна будет исполняться либо полностью нейтральная мелодия, либо гимн турнира или федерации. Форма спортсменов должна быть белой или полностью одноцветной.

В каких видах спорта на Олимпиаде россияне смогут принять участие

Российские спортсмены получили допуск на международные соревнования в Париже по 26 видам спорта из 39, сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов. Они смогут принять участие в таких дисциплинах, как: академическая гребля, борьба, гольф, гребля, дзюдо, настольный теннис, парусный спорт, современное пятиборье, стрельба, стрельба из лука, скейтбординг, теннис, тхэквондо, триатлон и шоссейные гонки.

Атлеты не будут выступать на турнирах по бадминтону, боксу, брейкингу, спортивной и художественной гимнастике, конному спорту, легкой атлетике, спортивному скалолазанию, серфингу, тяжелой атлетике и фехтованию. То же самое касается и командных соревнований.

Как добавил Морозов, 55 российских олимпийцев перешли в сборные других стран, общее число сменивших гражданство атлетов превысило 100 человек. Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже и пройдут с 26 июля по 11 августа.

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