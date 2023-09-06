Названо число видов спорта, до которых допустили россиян на Олимпиаде Россиян допустили на международные соревнования в 26 олимпийских видах спорта

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Спортсменов из России допустили к участию до 26 из 39 олимпийских видов спорта на международных соревнованиях, заявил на заседании коллегии Минспорта замглавы ведомства Алексей Морозов. По его мнению, которое передает ТАСС, россияне должны участвовать во всех видах спорта, до которых их сейчас допускают.

Мы понимаем, какая ситуация, понимаем, что в большинстве видов спорта команды не смогут выступить. Но мы считаем, что там, где мы можем участвовать, мы должны участвовать. По 26 олимпийским видам спорта из 39 есть допуск на международные соревнования, — сказал замминистра спорта России.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Международный олимпийский комитет ранее принял решение о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже в качестве «команды беженцев». Россияне выступят в нейтральном статусе и под флагом комитета. При этом депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что выступающих без флага и гимна российских спортсменов нельзя называть предателями, если они, участвуя в нейтральном статусе, не выступали с критикой РФ и не подписывали никаких документов. По ее словам, с такими ярлыками и оценками нужно быть поаккуратнее. Журова напомнила о том, как сборная СНГ выступала под нейтральным флагом в 1992 году.