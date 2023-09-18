«Думала, это конец»: как изменилась жизнь Харлан и Смирновой после скандала Украинская саблистка откровенно рассказала о произошедшем на чемпионате мира в Милане

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ольга Харлан

Украинская саблистка Ольга Харлан дала интервью британским СМИ, в котором вспомнила о несостоявшемся рукопожатии с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане и о том, что за этим последовало. Как обе спортсменки пережили скандал, какие правила изменили в фехтовании после их боя — в материале NEWS.ru.

Почему Харлан могла закончить карьеру после поединка с россиянкой

В интервью британской газете The Guardian Ольга Харлан призналась, что после черной карточки (дисквалификации на 60 дней), полученной за отказ пожать руку Анне Смирновой, она думала о завершении карьеры.

«Я думала, что это все — именно так закончится моя карьера. Я приняла это, поверила, что все кончено. Именно тогда я почувствовала себя хуже всего в своей жизни. Я узнала о том, что буду сражаться с россиянкой, за три дня до турнира и не могла поверить в то, что это происходит. Я была единственной украинкой, она — единственной русской, и нам предстояло встретиться друг с другом», — рассказала Харлан.

Ольга узнала о том, что Министерство спорта Украины накануне выступило с заявлением, что соревнования с россиянами допустимы. По ее словам, она собиралась просто принять участие в поединке и не думать о национальности соперницы.

«Я поговорила со своей семьей, тренером, психологом — со всеми за 24 часа до поединка. Не то чтобы паниковала, но очень нервничала», — добавила Харлан.

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press Ольга Харлан

Что сказала Харлан о жесте Смирновой

Само рукопожатие, которое в итоге так и не состоялось, рассматривалось Смирновой как жест мира, считает Харлан. Несмотря на это, украинка отказалась это сделать.

«Для них было очень важно сфотографировать, заснять на видео этот момент, чтобы доказать, что Россия и Украина вместе. Никакой политики в спорте и все такое. Но все пошло не по их плану. Я предложила следовать ковидному протоколу и сказала, что не пожму руку. Я не произносила ничего плохого, все было очень профессионально и четко», — рассказала украинская спортсменка.

По словам Харлан, она готовилась к моменту рукопожатия, но не ожидала того, что за ним последует. Как считает Ольга, рефери не хотел ей давать черную карточку.

«Я видела рефери во время моего боя, он был бледен как полотно и почти плакал. В тот момент я поняла, что должно произойти. Я умоляла его не делать этого, но знала, что это не его решение. Если бы оно было его, он бы сделал это сразу. Этой черной карточкой они уничтожили всех: рефери, меня, мою федерацию, мою страну», — добавила 33-летняя олимпийская чемпионка.

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press Ольга Харлан и россиянка Анна Смирнова

Что сделал МОК для Харлан после скандала в Милане

Черная карточка, полученная Ольгой Харлан за отказ от рукопожатия, была отменена уже на следующий день. В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что это связано с «уникальной ситуацией», в которой оказалась украинка. Тогда же МОК выдал Харлан автоматическую квалификацию на Олимпийские игры — 2024. Вне зависимости от результатов на ближайших международных стартах, украинка выступит на Играх в Париже в одиночном и командном соревнованиях.

Для нее предстоящая Олимпиада станет пятой: в 2008-м в Пекине она получила золотую медаль в командной сабле, в Лондоне в 2012-м — бронзовую в одиночном поединке, в Рио в 2016-м — два серебра.

На ЧМ в Милане, где Харлан продолжила участие, несмотря на первоначальное решение о дисквалификации, сборная Украины дошла до полуфинала. Спортсменки проиграли в матче за бронзу сборной Южной Кореи — 32:45. После этого Харлан на международные старты не выходила.

Скандал на ЧМ в Милане повлиял на популярность Харлан в соцсетях. На страницу украинки в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) подписалось больше 100 тысяч человек за несколько дней.

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Ольга Харлан

Как изменились правила в фехтовании после поединка Смирновой и Харлан

Другой итог скандала Харлан и Смирной — Международная федерация фехтования (FIE) отменила обязательные рукопожатия после поединков. Это было сделано для того, чтобы в будущем не возникало подобных ситуаций.

«Рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии. Это позволит украинцам и россиянам не сближаться друг с другом», — пояснили в итальянском издании La Repubblica.

Харлан встречалась с Залужным и Зеленским

Еще одно появление Харлан на публике случилось 16 августа, когда она опубликовала фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Спортсменка не стала раскрывать обстоятельства, при которых она увиделась с главой ВСУ, ограничившись фразой: «Сказал, что все будет хорошо».

8 сентября Харлан опубликовала фото с Владимиром Зеленским. Президент Украины наградил спортсменку орденом Ярослава Мудрого IV степени — за достижение высоких спортивных результатов на III Европейских играх в Кракове, где Харлан завоевала золото. Турнир прошел в июне 2023 года, за месяц до ЧМ в Милане.

Фото: Соцсети Валерий Залужный и Ольга Харлан

Что делала Смирнова после ЧМ в Милане

Российская саблистка Анна Смирнова проиграла Харлан на ЧМ в Милане (7:15) и после этого в международных стартах участия не принимала. 23-летняя спортсменка не давала интервью и не появлялась на публике.

СМИ сообщали, что после поединка с Харлан Смирновой и ее семье начали угрожать пользователи социальных сетей. Большинство сообщений было написано на украинском языке. После этого Смирнова отключила возможность оставлять комментарии на ее странице. После 23 июля она не сделала ни одного нового поста, хотя до скандала с Харлан публикации в соцсетях Анны появлялись регулярно, несколько штук в месяц.

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