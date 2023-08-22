Патриоты или предатели? Почему спортсмены выступают без российского флага Некоторые атлеты продолжают участвовать в международных соревнованиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ян Непомнящий

Шахматист Ян Непомнящий объяснил, почему он согласился выступать на турнирах без флага и гимна. Он — далеко не единственный российский спортсмен, кто пошел на такие условия. Кто еще продолжает выступать в таком статусе на международных соревнованиях, — в материале NEWS.ru.

Что сказал Непомнящий об участии в турнирах под нейтральным флагом

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий дал интервью РИА Новости, где в том числе ответил на вопрос о нейтральном статусе.

«Я думаю, что это зависит не столько от нас, сколько от всего остального мира. Наши спортивные функционеры, уверен, делают все что могут. По крайней мере надеюсь на это, как и на то, что определенный компромисс будет найден. Это вынужденная мера. Если флаг нейтральный, то это не значит, что тот или иной спортсмен больше не представляет Россию», — сказал Непомнящий.

Он добавил, что болельщики продолжают поддерживать российских спортсменов, выступающих на соревнованиях без государственной символики.

По словам Непомнящего, его отношения с украинскими шахматистами несильно изменились. «С теми, с кем я общался раньше, так же продолжаю общаться. А с кем не было отношений, с теми поводов их заводить не прибавилось», — отметил Непомнящий в интервью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ян Непомнящий

С кем играл Непомнящий под нейтральным флагом

На чемпионате мира в апреле 2023 года Ян Непомнящий играл с китайцем Дин Лижэнем. После 14 партий победителя не было, так как оба гроссмейстера выиграли по три встречи, еще восемь завершились вничью. Поединок перешел в тай-брейк, где Лижэнь одержал победу и стал 17-м чемпионом мира по шахматам и первым китайцем, кому удалось завоевать мужскую шахматную корону.

Непомнящий мог стать первым россиянином с 2007 года (после Владимира Крамника), кому удалось бы победить в матче за титул чемпиона мира по шахматам. В 2016 году за корону боролись Сергей Карякин и Магнус Карлсен. Тогда в тай-брейке победу одержал норвежец.

Что сказал Карякин о выступлении Непомнящего без флага

Сергей Карякин неоднократно высказывался о Непомнящем, в частности, он говорил, что перестал общаться с ним после 24 февраля 2022 года. Тогда Ян выступил против спецоперации, подписал письмо, благодаря чему теперь участвует в международных турнирах под флагом ФИДЕ.

«Ян выбрал свой путь. Он отличается от моего. С 24 февраля мы не общаемся. Но это если говорить о политике. Что касается шахмат, то гроссмейстера Непомнящего я уважаю. Он великолепно провел турнир претендентов и по праву там победил», — заявил Карякин «Спорт-Экспрессу».

В интервью NEWS.ru Карякин объяснял, почему выступления под нейтральным флагом для него неприемлемы.

«Я считаю, что должны быть честь и достоинство у спортсменов и, когда тебя заставляют отказаться и от своей страны, от флага, от гимна, даже от спортивного клуба, то выступать не нужно. Хотя каждый принимает решение сам. Из МОК можно было давно уже выйти, можно было раньше это сделать, и сейчас можно, встать на правильный путь никогда не поздно», — сказал Карякин.

Гроссмейстер добавил, что если бы у него была возможность обсудить эту тему с Владимиром Путиным, президент России поменял бы мнение о выступлениях спортсменов под нейтральным флагом. На две предыдущие Олимпиады россияне уже ездили без государственной символики с одобрения главы государства.

«Ну, во-первых, я не знаю, как Владимиру Владимировичу доносили информацию, кто ему доносил эту информацию и почему именно он так сказал. Я бы с удовольствием с ним пообщался на эту тему. Мне кажется, что он вполне мог бы изменить свое мнение. Но и тогда еще, в принципе, можно было как-то договариваться с МОК, он еще не был настолько безумным, как сейчас», — отметил Карякин.

Кто еще выступает под нейтральным флагом

Теннисисты согласились убрать российский флаг из своих официальных профилей и выступают в нейтральном статусе. Чтобы принять участие в Уимблдоне, россияне и белорусы подписали декларацию о нейтральности. Согласно ее содержанию, теннисист должен отказаться на время турнира от российских спонсоров и никак не поддерживать СВО.

Российские боксеры и бойцы смешанного стиля продолжают выступать на международных соревнованиях. К примеру, чемпион мира Дмитрий Бивол уже после 24 февраля одержал победу над Хильберто Рамиресом, а Ислам Махачев проводил защиту титула чемпиона UFC в легком весе.

Также выступать под нейтральным флагом разрешили фехтовальщицам из России. Они участвовали в недавнем чемпионате мира в Милане, именно на нем произошел скандал с несостоявшимся рукопожатием Анны Смирновой и украинки Ольги Харлан.

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press Ольга Харлан против Анны Смирновой

В феврале 2023 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила шесть заявок от российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ими стали Никита Курбанов, Никита Анищенков (оба — прыжки в высоту), Данил Чечела, Артем Чермошанский (оба — прыжки в длину), Максим Пьянзин (спортивная ходьба) и Марина Ковалева (бег на длинные дистанции).

На прошлой неделе стало известно, что до международных стартов допустили российских тхэквондистов, включая олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина. В сентябре они выступят на Гран-при в Париже, это будет их первый интернациональный турнир после начала СВО.

«Конечно, есть определенная нота позитивного настроения, потому что давно не выступали на международной арене. Постараемся сделать все, что в наших силах. Это первый международный турнир, который входит в число отборочных соревнований на Олимпиаду. Надежда всегда есть. Сейчас есть задача набрать как можно больше рейтинговых очков, чтобы постараться пройти на Олимпийские игры», — приводит слова Ларина «Матч ТВ».

Что говорят в Госдуме о нейтральных спортсменах

Выступающих без флага и гимна российских спортсменов нельзя называть предателями, если они, участвуя в нейтральном статусе, не выступали с критикой РФ и не подписывали никаких документов, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Как их можно назвать предателями? А когда была команда СНГ, их тоже стоило называть предателями? Тогда это была вынужденная история, сейчас тоже. С такими ярлыками и оценками нужно быть аккуратнее. Ребята нигде ни слова не сказали плохого о России. Если человек что-то высказывает о России, будучи в нейтральном статусе, это другой вопрос», — считает Журова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Светлана Журова

В то же время депутат отметила, что общественность склоняется к тому, чтобы российские спортсмены не выступали без флага и гимна, однако, по мнению Журовой, этого и добиваются на Западе.

«Здесь две стороны, как у любой проблемы. Если запретить нашим теннисистам выступать, они все равно, скорее всего, будут выступать за свои деньги. Они же не тратят государственные деньги. Выступая в нейтральном статусе, они нигде не говорят, что они не россияне, они этого не отрицают и не подписывали никакие документы. Скорее всего, у шахматистов то же самое», — добавила Журова.

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