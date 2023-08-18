От Усика до Харлан: кто и как из украинских спортсменов поддерживает ВСУ Теннисисты, футболисты и многие другие или пополнили ряды военнослужащих, или помогают финансово украинской армии

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Фотография Ольги Харлан с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным стала популярной в соцсетях. О том, как олимпийская чемпионка по фехтованию и другие украинские спортсмены поддерживают военных и вступают в ряды территориальной обороны, — в материале NEWS.ru.

Какая связь между Харлан и ВСУ

Ольга Харлан — многократная чемпионка мира по фехтованию и победительница различных других турниров. В России спортсменку стали обсуждать после инцидента на чемпионате мира — 2023 в Милане, когда она отказалась пожимать руку сопернице Анне Смирновой, которая выступает за нашу сборную. 16 августа Харлан вновь напомнила о себе пользователям Сети, опубликовав фотографию с Валерием Залужным в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Харлан не стала раскрывать, о чем именно говорила с Залужным. «Сказал, что все будет хорошо», — написала украинская спортсменка под фотографией.

Фото: Соцсети Ольга Харлан

Ранее в соцсетях Харлан не было фотографий с военными, спортсменка не ездила в зону боевых действий, она жила и продолжала тренироваться в Италии — на родине своего молодого человека, фехтовальщика Луиджи Самеле.

Одну из побед летом 2023 года Харлан посвятила ВСУ. «Эта награда в первую очередь для них. Эта победа очень важна в первую очередь для нашей страны, а также лично для меня, потому что я очень хотела принести медаль Украине, нашим бойцам», — сказала тогда Харлан.

Почему Усик и Ломаченко присоединились к теробороне

В первые дни после начала СВО чемпионы мира по боксу Василий Ломаченко и Александр Усик вступили в ряды территориальной обороны. Ломаченко присоединился к батальону, который расположен в родном городе спортсмена — Белгороде-Днестровском. Усик попал в батальон города Киева, где он проживает после переезда из Крыма в 2012 году.

Но оба боксера вскоре покинули ряды теробороны и уехали из Украины. В августе 2022 года Усик победил Энтони Джошуа раздельным решением судей в Джидде. В октябре того же года Ломаченко выиграл у Джамейна Ортиса, а в мае 2023-го проиграл американскому чемпиону мира Девину Хейни.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в интервью британскому журналисту с YouTube-канала The Overlap Усик рассказал, как он поддерживает военнослужащих, которые заняты в боевых действиях на Украине.

«Я много общаюсь с ребятами, которые сейчас на „передке“ воюют. Я записываю слова поддержки им. Они передают мне какие-то подарки, также записывают видео. Несмотря на то, что они находятся в эпицентре страшного боя, они шутят, они присылают мне какие-то забавные видео, что они исполняют, ржут. Они так себя отвлекают», — рассказывал Усик.

Фото: Hiroaki Yamaguchi/AFLO/Global Look Press Василий Ломаченко

Ломаченко не высказывался негативно об СВО, за что его даже критиковали украинцы.

Кто из украинских теннисистов вступил в ВСУ

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Александр Долгополов до 2014 года регулярно приезжали на турниры в Москву и Санкт-Петербург, но после 24 февраля 2022 года все изменилось.

Стаховский завершил карьеру в январе 2022 года и проживал в Венгрии с русской женой и тремя детьми. 26 февраля он улетел оттуда в Киев, где вступил в ряды ВСУ. Стаховский до сих пор служит в украинской армии, периодически дает интервью западным СМИ о ситуации на Украине.

Стаховский публично призывал запретить всем российским спортсменам выступать на международных соревнованиях и критиковал теннисистов из РФ, заявляя, что они никак не комментируют СВО.

Другой успешный украинский теннисист Александр Долгополов, завершивший карьеру в 2021-м, тоже вступил в ряды ВСУ. Действующий российский теннисист, пожелавший остаться неназванным, рассказал корреспонденту NEWS.ru, что его бывший коллега «реально участвует в боевых действиях».

Как украинские футболисты помогают армии

Украинские футболисты Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Сергей Ребров, Роман Яремчук, Виктор Коваленко, Виталий Миколенко и другие создали фонд помощи ВСУ и переводили деньги на их нужды.

Бывший нападающий сборной Украины Александр Алиев вступил в территориальную оборону Киева и неоднократно публиковал фотографии с оружием. Он родился в Хабаровске, выступал за московский «Локомотив», его родители по-прежнему живут в России. Алиев так описывал свой опыт в зоне боевых действий в разговоре с Sport.ua: «Я был под пулями, но не испугался, продолжаю защищать эту страну».

Также известно, что бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михалик помогал ВСУ еще в период выступления за московский «Локомотив», в 2014–2019 годах. Об этом рассказал ведущий YouTube-канала «Бомбандир» Роман Белех. Когда Тарас возвращался в луцкую «Волынь» в 2019-м, местные фанаты его поначалу не приняли, но, узнав о его поступках, перестали критиковать за игру в российском клубе.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look Тарас Михалик

Кто из украинских спортсменов погиб в зоне боевых действий

Некоторые спортсмены, присоединившиеся к ВСУ, погибли в зоне боевых действий. Одним из первых был футболист клуба «Карпаты» 21-летний Виталий Сапило. Он командовал танковым взводом и погиб под Киевом во время авиаудара.

20-летний биатлонист Евгений Малышев, выступавший за сборную Украины, многократный чемпион Украины по кикбоксингу Евгений Звонок, многократный чемпион Украины по самбо Артем Прийменко, чемпион Украины по боксу Александр Онищенко, чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь, чемпион Украины по боксу Александр Онищенко и многие другие тоже скончались. Каждый из них на момент гибели был в рядах ВСУ либо в территориальной обороне.

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