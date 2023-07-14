Украинский боксер Александр Усик заявил, что планирует побороться за пост президента Украины. Об этом спортсмен сообщил в комментарии YouТube-каналу Seconds Out.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом, а потом завершу карьеру и буду баллотироваться на пост президента», — заявил Усик в ответ на вопрос о планах после предполагаемого боя с британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик вместе с боксером Василием Ломаченко заявили, что вступили в тероборону Украины вскоре после начала СВО. В марте 2022 года Усик покинул страну и сосредоточился на спортивной карьере.

Фото будущего кандидата в президенты Украины — в галерее NEWS.ru.

Александр Усик

Фото: K-G Z Fougstedt/Bildbyran via ZUMA Press/Global Look Press

Александр Усик

Александр Усик

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Усик

Александр Усик

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Александр Усик

Александр Усик

Фото: imago/Focus Images/Global Look Press

Александр Усик

Александр Усик

Фото: K-G Z Fougstedt/Bildbyran/ZUMA Press/Global Look Press

Александр Усик

Александр Усик

Фото: imago/Focus Images/Global Look Press

Александр Усик

Александр Усик

Фото: Krzysztof Porebski/newspix.pl/Global Look Press

Александр Усик

Александр Усик

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Усик

Александр Усик

Фото: Serg Glovny Glovny/ZUMA Wire

Александр Усик

Александр Усик

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Усик

Александр Усик

Фото: Krzysztof Porebski/Global Look Press

Александр Усик