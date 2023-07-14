Боксер Усик хочет стать президентом вместо Зеленского: фото спортсмена

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик заявил, что планирует побороться за пост президента Украины. Об этом спортсмен сообщил в комментарии YouТube-каналу Seconds Out.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом, а потом завершу карьеру и буду баллотироваться на пост президента», — заявил Усик в ответ на вопрос о планах после предполагаемого боя с британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик вместе с боксером Василием Ломаченко заявили, что вступили в тероборону Украины вскоре после начала СВО. В марте 2022 года Усик покинул страну и сосредоточился на спортивной карьере.

Фото будущего кандидата в президенты Украины — в галерее NEWS.ru.