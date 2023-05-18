«Предатель украинского народа»: почему Ломаченко ненавидят в Киеве Как один из лучших боксеров мира стал «предателем» в своей стране

Фото: AP Photo/John Locher/ТАСС

Василий Ломаченко

Двукратному чемпиону Олимпиады и бывшему чемпиону мира в трёх весовых категориях украинцу Василию Ломаченко 20 мая 2023 года предстоит поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, но украинские болельщики желают своему соотечественнику поражения. NEWS.ru рассказывает, как один из национальных героев стал изгоем в родной стране.

Кто такой Ломаченко

Василий Ломаченко считается самым успешным любительским боксером в XXI веке. На его счету 396 побед и только одно поражение, которое он потерпел в финале чемпионата Европы 2007 года от представителя России Альберта Селимова, выигравшего со счетом 16:11.

В дальнейшем Ломаченко выиграл чемпионат Европы 2008 года, два чемпионата мира (2009, 2011) и две Олимпиады (2008, 2012). Причём по итогам Игр в Китае он получил Кубок Вэла Баркера, который присуждается лучшему боксеру соревнований.

Помимо этого, он был чемпионом мира среди профессионалов в трех весовых категориях. В разные годы Ломаченко владел титулами WBA, WBC и WBO в полулёгком, втором полулёгком и лёгком весах.

Из патриота превратился в предателя

С момента начала специальной военной операции (СВО) Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны. В октябре он посвятил победу над Джамейном Ортисом украинскому народу и заявил, что «гордо несет флаг всякий раз».

Казалось бы, Василий закрепил за собой позицию сторонника киевского руководства. Но вскоре власти Украины начали применять санкции к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), и Ломаченко потерял доверие к правительству родной страны.

Ломаченко подпал под санкции ещё в 2020 году

В базе данных «Миротворца» Ломаченко находится уже три года. «Агентом Кремля» и сторонником Москвы его считали ещё в 2020 году, когда он снялся в российском фильме «Здравствуй, брат, Христос воскресе!», где прозвучала фраза: «Украина, Россия и Беларусь — это единый народ».

«По сути, мы являемся одним народом. Для меня с детства, когда я рос, не было понятия Россия, Украина, Белоруссия. Для меня не было понятия, что это другие люди, другая страна, граница какая-то. У меня такого не было никогда. Я всё время думал, что мы единый народ, что мы все православные христиане, живем все на одной земле. А сегодня нам пытаются подменить все принципы. И веру», — сказал Василий в фильме.

Вместе с ним под санкции подпал еще один популярный боксер — Александр Усик, который считается близким другом семьи Ломаченко. Но в отличие от Василия Александр уже принял участие в артобстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назвал россиян «свинособаками». Позиции двух друзей, судя по тому, что известно их поклонникам, принципиально разошлись.

Ломаченко поддерживает Церковь

Василий известен как глубоко верующий человек. Спортсмен неоднократно поддерживал Православную церковь, за что был включен в реестр госизменников движения «Честно».

Основанием для этого стало то, что уроженец Аккермана выложил в социальной сети фотографию с митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Лукой, против которого ввели санкции, а позже опубликовал видео проповеди архиерея УПЦ Московского патриархата митрополита Лонгина.

В каждом своем сообщении Василий призывал людей поддержать Церковь, которая подвергалась многократным обыскам со стороны спецслужб Украины. Причем в одном из своих постов боксер провел аналогию меду притеснениями Церкви со стороны властей Украины и действиями нацистов во время Великой Отечественной войны, опубликовав фотографию разрушенной фашистами Киево-Печерской лавры.

Фото: EPA/ETIENNE LAURENT/ТАСС Василий Ломаченко

Никогда не критиковал Россию

В 2020 году боксёр опубликовал видео, на котором показаны кадры с участием российских вооруженных сил. В концовке ролика появляется надпись: «Благодарим за помощь вежливых людей». На шквал критики в свой адрес Ломаченко ответил стихами на религиозную тематику, так и не удалив видео.

Помимо этого, Василий вызвал гнев со стороны своих подписчиков в социальных сетях, когда поздравил всех с Днем ВСУ на русском языке. Несмотря на многократные провокации фанатов и журналистов, ни разу не упоминал Россию как агрессора, стараясь публиковать посты с поддержкой УПЦ МП и ее пророссийских священников.

Более того, чтобы не слышать критику со стороны соотечественников, боксёр заблокировал свою страницу для пользователей с Украины.

Ломаченко не любят на Украине

Прохладное отношение Василия к Украине прослеживается в последние годы. В декабре 2021-го спортсмен победил Ричарда Комми, но праздновал победу с флагом города Белгорода-Днестровского, а не с флагом Украины. Не было флага и на поединке против Масайоши Накатани.

Сейчас Ломаченко предстоит встреча за звание абсолютного чемпиона мира с американцем Девином Хейни. Однако украинские болельщики желают поражения своему соотечественнику. Волна хейта в адрес спортсмена не стихает. Его называют «предатель украинского народа», «Ватченко», а в комментариях на страничке соперника в социальной сети желают американцу победы.

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