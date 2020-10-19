«Помогли тебе москали?»: что заставило украинцев возненавидеть Ломаченко

Боксёр Василий Ломаченко за последний год потерял существенную часть фанатской базы на Украине — всё из-за политико-социальных взглядов. В итоге проигрышный бой с американцем Теофимо Лопесом стал первым, в котором за него болела далеко не вся Украина. В родной стране боксёра нашлось немало людей, которые сначала желали недавнему герою поражения, а потом порадовались, когда оно случилось. NEWS.ru рассказывает, что именно заставило часть украинцев настроиться против Ломаченко и как этот настрой проявился.

Ввели в «Миротворца»

Как вообще дошло до того, что Ломаченко возненавидели? Не все. Надо сказать, что подавляющее большинство украинцев (не говоря уже о россиянах и жителях республик бывшего СССР) по-прежнему болеют за Василия, но часть украинской публики яростно настроилась против него.

Это началось в январе 2020 года, когда Ломаченко выложил видео со стихами о православной вере и дружбе народов. Они звучат поверх видеоряда, где фигурируют военные без опознавательных знаков и ведётся стрельба из автоматического оружия.

Часть украинцев сразу разглядела в этом предательство и сепаратистские взгляды. А что — стихи на русском языке, не самые простые и нейтральные, видеоряд тоже отнюдь не безобидный и не украинский. Можно понять, почему кому-то это могло не понравиться.

Масла в огонь добавило то, что в мае 2020 года Василий вместе с давним другом и коллегой Александром Усиком снялся в российском фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!» о Русской православной церкви. Вот как описывается эта кинокартина на YouTube-канале «Корсунская пустынь»: «Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксёров, чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелёгкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству!».

Владимир Баранов/РИА Новости

В самом фильме Ломаченко особо отметил близость между русскими и украинцами.

По сути, мы являемся одним народом. Для меня с детства, когда я рос, не было понятия Россия, Украина, Белоруссия. Для меня не было понятия, что это другие люди, другая страна, граница какая-то. У меня такого не было никогда. Я всё время думал, что мы единый народ, что мы все православные христиане, живем все на одной земле. А сегодня нам пытаются подменить все принципы. И веру, — сказал Василий.

Тут уже у части украинцев, что называется, «бомбануло». В комментариях и социальных сетях люди массово начали писать что-то вроде: «Болел за тебя всю твою карьеру, но больше болеть не могу, извини». Это мягкий вариант, в основном в карман за словами люди не лезли. Ломаченко с Усиком даже добавили в базу данных «Миротворец», куда попадают люди, «угрожающие национальной безопасности Украины». Юридической силы она не имеет, только имиджевую.

Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ, — такая характеристика дана боксёрам на сайте «Миротворца».



С заслуженным поражением, Вася!

Бой с Лопесом был первым для Ломаченко с начала известных событий, связанных с коронавирусом. Из-за пандемии он не выходил на ринг 14 месяцев. Мы никогда не узнаем, что было бы, если бы Василий этот бой выиграл, но он его проиграл, и злорадство вышло на новый уровень. Добрая половина комментариев под последним постом в Instagram — негативные. Приведём несколько цитат.

petrorukavytsyn:

— Ну шо синку, помогли тобі твої москалі? (Ну что, сынок, помогли тебе твои москали? — NEWS.ru).

maksim_legrand:

— Позорный проигрыш. Русский мир не помог?

oleg_seredenk0:

— С заслуженным проигрышем тебя! Уверен, что не меньше, чем половина Украины болела сегодня за Лопеса, потому что Россия и Украина — не одна страна. (P.S. тренируй выносливость и учи историю).

uggytr:

— Ну шо допомогли тобі «вежливые люди»? Так тобі і треба. (Ну что, помогли тебе «вежливые люди»? Так тебе и надо. — NEWS.ru).

Злорадствуют над Ломаченко и в комментариях на странице Tribuna.ua в Instaram.

artem_osadchii:

— Как оказалось, любовь к московским батюшкам не помогает в боксе.

phoenix__987:

— Вася, это тебе не с русским спецназом видео снимать.

И такого очень много. Справедливости ради стоит отметить, что много и комментариев с поддержкой. Нельзя сказать, что над Ломаченко злорадствуют все. Но определённая часть украинцев от него отвернулась. Впрочем, стоит Ломаченко победить, комментарии наверняка будут другими. А сейчас с интересом ждём боя Усика с Дереком Чисорой, который пройдёт 31 октября.