Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей Василий Ломаченко выиграл у Джемейна Ортиса единогласным решением судей

Фото: John Locher/AP/TASS

Василий Ломаченко

Украинский боксер, чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко победил американца Джемейна Ортиса. Бой между двумя легковесами прошел в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Итог поединка — победа 34-летнего украинца единогласным решением судей: 115-113,116-112,117-111. Для него эта победа стала 17-й на профессиональном ринге при двух поражениях. Ортис потерпел первое поражение при 16 победах и одной ничьей.

После боя Ломаченко заявил, что готов к бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе и хочет выйти на ринг против американского чемпиона Дэвида Хэйни.

В своем предыдущем бою в декабре 2021 года Ломаченко одолел по итогам 12 раундов еще одного американца — Ричарда Комми (30-4-1).

Ранее в ночь на воскресенье американский блогер Джейк Пол одержал победу над легендой ММА Андерсоном Силвой в поединке, прошедшем по правилам бокса.