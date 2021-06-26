Старый добрый Вася: Ломаченко был прекрасен и уничтожил Накатани

Василий Ломаченко вернулся! Его бой с Масайоши Накатани получился настолько ярким, насколько только мог быть: Вася предстал в отличной форме и на протяжении девяти раундов доминировал над соперником, пока не заставил рефери вмешаться. Камбэк состоялся, и теперь Ломаченко нацелился на реванш с Теофимо Лопесом.

Чем дальше, тем лучше

Василий Ломаченко lomachenkovasiliy/instagam.com

Бой Ломаченко с Накатани ожидался с небольшой опаской — потому что для Васи это был самый настоящий mustwin. Проигрывать было никак нельзя, потому что это означало бы фактически конец карьеры. Два поражения подряд в 33 года для такого чемпиона как Василий стали бы ударом, от которого не оправляются.

Но Ломаченко ошибок не допустил. Он считался явным фаворитом боя и с первых минут начал показывать почему. Разница в классе была бы заметна даже для тех, кто впервые смотрит бокс. Накатани выбрасывал не меньше ударов, чем Василий, но постоянно мазал, в то время как удары украинца ложились в цель с 49-процентной частотой.

Ломаченко, в отличие от проигранного боя с Теофимо Лопесом, не стал брать время на раскачку, а обозначил своё преимущество с самого старта. Понятное дело, что Накатани — не Лопес, с ним легче будет любому боксёру, но дело именно в настрое Василия. Он выглядел намного более сконцентрированным и заряженным на борьбу, чем восемь месяцев назад.

И по ходу поединка преимущество украинца становилось всё более и более явным. К девятому раунду двое из трёх судей отдавали Ломаченко все отрезки (80:71), одна из рефери (Патрисия Мур) увидела счёт 78:73, но не вполне понятно, как можно было отдать Накатани два раунда. Впрочем, почти в любой схватке есть судья, который видит картину не такой, какой её видит подавляющее большинство людей.

Как бы то ни было, в девятом раунде случилась развязка. Измученный Накатани стал пропускать удар за ударом, потерял равновесие, устоял, но пропустил на ближней дистанции ещё одну атаку, присел на колено, и в этот момент рефери вмешался.

Loma is back! — с восторгом прокричали американские комментаторы.

Цель одна

Реакции на победу Ломаченко последовали быстро. Интересно, что даже на украинских страницах в соцсетях сейчас практически нет хейта, который начался в адрес Василия в прошлом году. Тогда их с Александром Усиком даже поместили в базу «Миротворец» за съёмки в русском православном фильме и фраз вроде «Крым — божий», «Крым — это Крым», «Для меня нет разницы, русский или украинец». И после поражения от Лопеса Василию всё это жёстко припомнили. Спрашивали: «Ну что, помогли тебе москали?»

Сейчас подобных реакций нет, все рады, все выражают Васе уважение. И особенно счастлив, конечно, Усик.

Александр Усик, Василий Ломаченко usykaa/instagram.com

Братюничка, я тебя обожаю. Вася, ты просто космос. Умничка, я тебя обожаю, — сказал он.

Сам Василий говорит после боя только об одном — о реванше с Лопесом. Это единственный бой, который его сейчас интересует. Он бросил вызов Теофимо ещё на ринге, а потом ещё в паре интервью. Реакция последовала от отца американского боксёра.

Он сказал, что поговорит с сыном, чтобы тот согласился на реванш с Василием, так как этого боя хотят все фанаты, и это — самый большой поединок в мире. Лопес-старший предложил организовать реванш в декабре 2021 года на Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Ломаченко эти условия принял. Осталось дождаться подтверждения от Теофимо.

Сейчас главное, что Василий вернулся. Ему 33 года и, судя по сегодняшнему бою, мотивация у Ломаченко на месте. Физически он тоже был в полном порядке. Если в таком же состоянии он выйдет на реванш с Лопесом, то американцу будет невероятно тяжело. Когда Ломаченко показывает в ринге 100 процентов, соперникам делать нечего.