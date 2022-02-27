Александр Усик и Василий Ломаченко присоединились к территориальной обороне

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в тяжёлом весе Александр Усик и бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко присоединились к батальонам территориальной обороны. Боксёры будут охранять мирных граждан от диверсантов и мародёров.

Ломаченко присоединился к батальону, который расположен в родном городе спортсмена — Белгороде-Днестровском. Об этом соответствующую запись в Facebook сделал мэр города Виталий Граждан.

Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружён. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародёров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко. Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе всё будет хорошо, — написал Граждан

Информацию об Усике передал портал NEXTA Live. Однако издание не уточняет, в каком именно городе сейчас находится обладатель трёх поясов чемпиона мира в тяжёлом весе.

Отметим, что оба боксёра ещё недавно вели переговоры по организации поединков. Ломаченко стал официальным претендентом на встречу Джорджем Камбососом, который владеет поясами WBA, WBC и WBO. Усик должен встретиться с Энтони Джошуа, которого он победил в октябре прошлого года. В контракте было предусмотрено условие реванша в случае поражения британца.