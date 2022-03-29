«Усик и Ломаченко — наши боксёры»: интервью Умара Саламова

Российский боксёр полутяжёлого веса Умар Саламов в интервью NEWS.ru рассказал о своём поражении от чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола, назвал друзьями украинцев Александра Усика и Василия Ломаченко, а также обозначил ближайшие цели, уточнив, сколько денег ему необходимо в месяц для нормальной жизни.
— Умар, буквально вчера промоутер Зяки Юнисов сказал мне, что хочет сделать турнир по системе Гран-при в вашем весе. Вам интересен этот формат?
— Всегда что-то новое интересно. В том числе эта идея. У меня также был разговор с Зяки. Я спросил его насчёт гонораров, поскольку эта часть самая важная. Мы же занимаемся боксом не забавы ради. Мы рискуем здоровьем. Это работа.
— Понимаю, что гонорар вы вряд ли скажете. Но может, назовёте сумму, которая вам необходима, чтобы прожить в месяц и ни в чём не нуждаться?
— Десять тысяч долларов.
— Нехило. Какие планы на карьеру?
— План — стать чемпионом мира. Я понял, что могу этого достичь, после боя с Биволом.
— Это глобально. Пока вы не въездной в США, какие бои можете провести?
— Это уже после Рамадана. У меня есть предложение из Англии.
— Энтони Ярд?
— Да, мне предлагали с ним бой на апрель. Я сначала обрадовался и принял предложение, а потом «догнал», что у меня в апреле Рамадан, поэтому позвонил и сообщил, что не могу боксировать.
— Вы согласны с поражением от Бивола? Что у вас не получилось в том поединке?
— Да, я проиграл, но проиграл в шахматы. Этот бой меня многому научил, и я понял, что могу стать чемпионом мира в полутяжёлом весе. Если бы у меня перед встречей с Биволом был бой на таком же уровне, я бы и у Дмитрия выиграл. Мне не хватило этого опыта.
— Перед Биволом вы провели встречу с Сергеем Екимовым. Победа — да, но вы выглядели не слишком убедительно. С чем это связано?
— Это же бокс. Я думал, что мне предстоит лёгкий бой, который выиграю достаточно убедительно. Я уже нарисовал себе эту картину в голове, но бокс всегда преподносит сюрпризы. Случается. Где-то недооценил, недотренировался. Расслабился, в общем.
— Как себя чувствовали во время объявления победителя?
— Я понимал, что выиграл, но ещё понимал, что я напорол. Это я осознал ещё по ходу боя, когда всё пошло не так, как я хотел.
— Как на эти бои отреагировал ваш тренер Али Педуриев?
— Конечно, он был недоволен. Он понимает, что я способен боксировать лучше. Он понимает мой потенциал. Осуждал меня. После Екимова я изменил подготовку и хорошо был готов физически. Не хватило опыта больших, серьёзных и конкурентных боёв.
— Что бы вы изменили в бою с Биволом, зная всё наперёд?
— Я бы с первого раунда боксировал грязно. Причём эту задачу мне ставили перед боем. Такой приём у меня и прошёл бы, но совесть не позволила так боксировать. Дима — очень хороший парень. Я попытался в первом раунде, и вроде получилось, но дальше заговорила совесть.
— Бивол сильнейший боксёр в вашей карьере?
— Конечно, он — суперчемпион мира. Один из самых лучших боксёров нашего веса. Но я понял во время поединка, что сам могу стать намного лучше Дмитрия. У меня есть потенциал. Я понял, что нет ничего невозможного. У меня появилась уверенность.
— В одном из интервью вы сказали о желании провести бой с Сергеем Ковалёвым. История получила развитие?
— Желание у меня не пропало. Хотя я слышал, что он уже перешёл в первый тяжёлый вес.
— То есть отклика от команды Ковалёва не было?
— Не было.
— Есть другие желаемые соперники?
— Джо Смит. Я должен был с ним драться и был обязательным претендентом. Наша встреча срывалась четыре раза. Один раз мне не дали визу. В итоге я согласился на бой с Биволом за три-четыре недели до даты. Я был готов, и мне нужен был поединок, чтобы проверить себя.
— Не пожалели?
— Ничуть.
— Биволу предстоит бой с Саулем Альваресом. Как можете оценить расклад сил?
— Думаю, Бивол может выиграть. У него всё есть для этого. Но если Альварес его выбрал сам... Он должен выиграть, потому что мексиканец всегда сам выбирает для себя соперников. Я уверен, что Дима может победить, он реально может переиграть Сауля и выиграть, но одно «но». Альварес его выбрал сам. Поэтому ощущение, что выиграть должен он, хотя не знаю как.
— Допускаете, что Альварес мог совершить ошибку?
— Не думаю. Форс-мажор может быть, но вроде-то у него команда грамотная. Сколько они уже в боксе? Много лет. Поэтому 50 на 50.
— У Артура Бетербиева планируется бой с Джо Смитом. Какие шансы у американца завершить бой на ногах?
— Если бы вы меня спросили: Бетербиев или Бивол, я бы сразу сказал, что Артур победит. Однозначно. А тут, хотя Дима уверенно победил Смита, я думаю, что в поединке Бетербиева и Смита будет конкурентный бой. Это стили: оба пойдут ва-банк. Безусловно, фаворит Артур, но встреча будет крайне интересной.
— Какого вы мнения о современных форматах поп-бокса и поп-ММА?
— Никогда в жизни не смотрел. Я и наш бокс почти не смотрю, если только нет хороших боёв, когда дерутся Александр Усик, Василий Ломаченко или Бетербиев.
— Вы сказали «наш бокс» и дальше назвали Усика и Ломаченко?
— Это мои боксёры! Я очень хорошо к ним отношусь. Я тренировался с Усиком. Отличный парень, очень хороший человек. Люблю и уважаю. Они оба отличные ребята.
— Усик начал подготовку к поединку с Энтони Джошуа. Учитывая ситуацию в его родной стране, реально ли Александру полностью подготовиться психологически и физически?
— Я ему желаю победы. Он обязательно выиграет. Думаю, что у него будет большой настрой. Он понимает, насколько его победа будет важна для страны в такой сложной ситуации. Это намного полезнее, чем находиться в Киеве.
— А Ломаченко? Ему стоило покинуть Украину ради боя с Джорджем Камбососом?
— Честно, я бы на месте Василия Ломаченко также остался дома, со своим народом. Они принял правильное решение, но и Усик тоже принял правильное решение. У медали две стороны. Поступок каждого из них можно понять.
— У вас должно быть много друзей на Украине. Многие ли из них остались друзьями?
— Все друзья остались. Мне пишут, созваниваемся. На Украине я провёл свои лучшие годы. Очень сильно люблю Украину.
— Умар, желаю вам удачи в карьере и стать чемпионом мира.
— Спасибо большое. Обязательно стану чемпионом мира.