«Усик и Ломаченко — наши боксёры»: интервью Умара Саламова

Российский боксёр полутяжёлого веса Умар Саламов в интервью NEWS.ru рассказал о своём поражении от чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола, назвал друзьями украинцев Александра Усика и Василия Ломаченко, а также обозначил ближайшие цели, уточнив, сколько денег ему необходимо в месяц для нормальной жизни.

— Умар, буквально вчера промоутер Зяки Юнисов сказал мне, что хочет сделать турнир по системе Гран-при в вашем весе. Вам интересен этот формат?

— Всегда что-то новое интересно. В том числе эта идея. У меня также был разговор с Зяки. Я спросил его насчёт гонораров, поскольку эта часть самая важная. Мы же занимаемся боксом не забавы ради. Мы рискуем здоровьем. Это работа.

— Понимаю, что гонорар вы вряд ли скажете. Но может, назовёте сумму, которая вам необходима, чтобы прожить в месяц и ни в чём не нуждаться?

— Десять тысяч долларов.

— Нехило. Какие планы на карьеру?

— План — стать чемпионом мира. Я понял, что могу этого достичь, после боя с Биволом.

— Это глобально. Пока вы не въездной в США, какие бои можете провести?

— Это уже после Рамадана. У меня есть предложение из Англии.

— Энтони Ярд?

— Да, мне предлагали с ним бой на апрель. Я сначала обрадовался и принял предложение, а потом «догнал», что у меня в апреле Рамадан, поэтому позвонил и сообщил, что не могу боксировать.

— Вы согласны с поражением от Бивола? Что у вас не получилось в том поединке?

— Да, я проиграл, но проиграл в шахматы. Этот бой меня многому научил, и я понял, что могу стать чемпионом мира в полутяжёлом весе. Если бы у меня перед встречей с Биволом был бой на таком же уровне, я бы и у Дмитрия выиграл. Мне не хватило этого опыта.

Боксёры Умар Саламов и Дмитрий Бивол (слева направо) Донат Сорокин/ТАСС

— Перед Биволом вы провели встречу с Сергеем Екимовым. Победа — да, но вы выглядели не слишком убедительно. С чем это связано?

— Это же бокс. Я думал, что мне предстоит лёгкий бой, который выиграю достаточно убедительно. Я уже нарисовал себе эту картину в голове, но бокс всегда преподносит сюрпризы. Случается. Где-то недооценил, недотренировался. Расслабился, в общем.

— Как себя чувствовали во время объявления победителя?

— Я понимал, что выиграл, но ещё понимал, что я напорол. Это я осознал ещё по ходу боя, когда всё пошло не так, как я хотел.

— Как на эти бои отреагировал ваш тренер Али Педуриев?

— Конечно, он был недоволен. Он понимает, что я способен боксировать лучше. Он понимает мой потенциал. Осуждал меня. После Екимова я изменил подготовку и хорошо был готов физически. Не хватило опыта больших, серьёзных и конкурентных боёв.

— Что бы вы изменили в бою с Биволом, зная всё наперёд?

— Я бы с первого раунда боксировал грязно. Причём эту задачу мне ставили перед боем. Такой приём у меня и прошёл бы, но совесть не позволила так боксировать. Дима — очень хороший парень. Я попытался в первом раунде, и вроде получилось, но дальше заговорила совесть.

— Бивол сильнейший боксёр в вашей карьере?

— Конечно, он — суперчемпион мира. Один из самых лучших боксёров нашего веса. Но я понял во время поединка, что сам могу стать намного лучше Дмитрия. У меня есть потенциал. Я понял, что нет ничего невозможного. У меня появилась уверенность.

Умар Саламов Соцсети

— В одном из интервью вы сказали о желании провести бой с Сергеем Ковалёвым. История получила развитие?

— Желание у меня не пропало. Хотя я слышал, что он уже перешёл в первый тяжёлый вес.

— То есть отклика от команды Ковалёва не было?

— Не было.

— Есть другие желаемые соперники?

— Джо Смит. Я должен был с ним драться и был обязательным претендентом. Наша встреча срывалась четыре раза. Один раз мне не дали визу. В итоге я согласился на бой с Биволом за три-четыре недели до даты. Я был готов, и мне нужен был поединок, чтобы проверить себя.

— Не пожалели?

— Ничуть.

— Биволу предстоит бой с Саулем Альваресом. Как можете оценить расклад сил?

— Думаю, Бивол может выиграть. У него всё есть для этого. Но если Альварес его выбрал сам... Он должен выиграть, потому что мексиканец всегда сам выбирает для себя соперников. Я уверен, что Дима может победить, он реально может переиграть Сауля и выиграть, но одно «но». Альварес его выбрал сам. Поэтому ощущение, что выиграть должен он, хотя не знаю как.

Сауль Альварес Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Допускаете, что Альварес мог совершить ошибку?

— Не думаю. Форс-мажор может быть, но вроде-то у него команда грамотная. Сколько они уже в боксе? Много лет. Поэтому 50 на 50.

— У Артура Бетербиева планируется бой с Джо Смитом. Какие шансы у американца завершить бой на ногах?

— Если бы вы меня спросили: Бетербиев или Бивол, я бы сразу сказал, что Артур победит. Однозначно. А тут, хотя Дима уверенно победил Смита, я думаю, что в поединке Бетербиева и Смита будет конкурентный бой. Это стили: оба пойдут ва-банк. Безусловно, фаворит Артур, но встреча будет крайне интересной.

— Какого вы мнения о современных форматах поп-бокса и поп-ММА?

— Никогда в жизни не смотрел. Я и наш бокс почти не смотрю, если только нет хороших боёв, когда дерутся Александр Усик, Василий Ломаченко или Бетербиев.

— Вы сказали «наш бокс» и дальше назвали Усика и Ломаченко?

— Это мои боксёры! Я очень хорошо к ним отношусь. Я тренировался с Усиком. Отличный парень, очень хороший человек. Люблю и уважаю. Они оба отличные ребята.

— Усик начал подготовку к поединку с Энтони Джошуа. Учитывая ситуацию в его родной стране, реально ли Александру полностью подготовиться психологически и физически?

— Я ему желаю победы. Он обязательно выиграет. Думаю, что у него будет большой настрой. Он понимает, насколько его победа будет важна для страны в такой сложной ситуации. Это намного полезнее, чем находиться в Киеве.

Александр Усик Сергей Булкин/NEWS.ru

— А Ломаченко? Ему стоило покинуть Украину ради боя с Джорджем Камбососом?

— Честно, я бы на месте Василия Ломаченко также остался дома, со своим народом. Они принял правильное решение, но и Усик тоже принял правильное решение. У медали две стороны. Поступок каждого из них можно понять.

— У вас должно быть много друзей на Украине. Многие ли из них остались друзьями?

— Все друзья остались. Мне пишут, созваниваемся. На Украине я провёл свои лучшие годы. Очень сильно люблю Украину.

— Умар, желаю вам удачи в карьере и стать чемпионом мира.

— Спасибо большое. Обязательно стану чемпионом мира.